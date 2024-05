3x3 Italia Streetbasket Circuit, ad Alba la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione

È tutto pronto in piazza Risorgimento ad Alba per la tappa d’esordio dell’” Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit 2024 ”, ovvero il circuito dedicato al 3x3 Open maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport e che vede Tuttosport impegnato in qualità di madia partner e che vedrà affrontarsi nella categoria Open 29 squadre maschili dieci femminili, per un totale di 156 atleti impegnati.

A fare gli onori di casa nella conferenza stampa di questa mattina è stato il sindaco di Alba, Carlo Bo : «Ci abbiamo messo venti secondi ad accettare la proposta di ospitare la tappa d’avvio della manifestazione. C’è tanto entusiasmo e attesa. Alba è città da sempre appassionata di sport e in particolare della pallacanestro. Giocarla in luoghi suggestivi con questa disciplina che piace sempre più ai giovani è qualcosa di straordinario che ci inorgoglisce».

La scenografica piazza di Alba ospiterà da oggi pomeriggio a domenica 2 giugno la quarta edizione del circuito di streetbasket. Luogo scelto non casualmente perché Alba è la sede storica del Gruppo Ferrero che, per il terzo anno consecutivo, con il marchio “Estathé” è il title sponsor del circuito.

Al 3x3 la FIP ci ha sempre creduto. Ora sta continuando a investire per sviluppare sempre più il movimento come dice il segretario generale, Maurizio Bertea: «L’Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit sta crescendo di anno in anno, aumentando i numeri di tappe e praticanti. Una crescita quantitativa ma anche qualitativa. Proprio per questo la Federazione nel prossimo futuro individuerà tra gli atleti che vi partecipano i rappresentanti del nostro Paese alle manifestazioni internazionali».

Gongola e non potrebbe essere altrimenti il direttore generale di Master Group Sport, Antonio Santa Maria, società che cura l’organizzazione del Circuito insieme alla FIP: «Attraverseremo l’Italia da Nord a Sud con l’organizzazione di 130 tornei che si disputeranno in poco più di due mesi. Sono numeri straordinari che ci rende tutti orgogliosi. Risultato frutto del grande lavoro insieme alla Federazione Italiana Pallacanestro e Master Group Sport, e grazie al continuo supporto dei partner, in particolar modo del Gruppo Ferrero, che con il suo marchio Estathé».

È soddisfatto quanto emozionato il direttore della Ferrero Beverage Division, Massimo Voghera: «Siamo felici che il l’Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit parta da Alba, la città dove è nato e si è sviluppato il Gruppo Ferrero. Il 3x3 è disciplina che permette di portare lo sport in luoghi incredibile com’è piazza Risorgimento e di straformare un evento agonistico in una festa di piazza. Se continueremo ancora a sostenere il circuito? Non abbiamo ancora deciso ma il Gruppo Ferrero in genere segue dei progetti con continuità».

Ed era presente anche Alessandra Tava, giocatrice del Geas Sesto San Giovanni in A1, e che in passato ha rappresentato la Nazionale azzurra 3x3 ai Mondiali universitari di Brasile e Serbia. «Ho iniziato a giocare a basket nel campetto che mio padre aveva costruito in giardino. La mia passione per la pallacanestro è nata nei playground e me la porto dietro tutt’oggi. Ho avuto la fortuna di giocare due mondiali universitari 3×3: è stato qualcosa di speciale. Sono felice che oggi il 3x3 sia una disciplina olimpica».