Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit, questo weekend le finali a Cesenatico

È tempo di finali a Cesenatico per le Estathé 3x3 Italia finals , con piazza Andrea Costa che ha ospitato la tappa conclusiva dell’evento Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2024 , l’evento che assegna gli scudetti open 3x3 maschili e femminili. Un tour organizzato dalla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) in collaborazione con Master Group Sport , partito da Alba a fine maggio e durato ben 130 tappe, che nella città della riviera romagnola vive la sua conclusione radunando tutti i migliori atleti del basket 3x3 (disciplina che da Tokyo 2020 è anche presente alle Olimpiadi). Per loro, oltre alla gloria, anche un ricco montepremi, che non guasta affatto. Ma soprattutto la squadra vincitrice del torneo maschile potrà sfruttare un pass per la tappa di Shangai del torneo di basket 3x3 più importante al mondo, il prestigioso FIBA 3x3 World Tour, in programma il 21 e 22 settembre.

Nella conferenza che ha avuto luogo in mattinata prima dell’inizio delle finals erano presenti le quattro “anime” dell’evento: il segretario generale FIP Maurizio Bertea, il capo della Segreteria politica dell’Emilia-Romagna Giammaria Manghi, il sindaco della città ospitante Matteo Gozzoli e il direttore generale Master Group Sport Antonio Santa Maria.

Ringraziando per la loro presenza le 16 squadre maschili e le 12 femminili impegnate a contendersi il titolo, il segretario FIP Maurizio Bertea ha avuto parole di forte elogio per la manifestazione: “Siamo giunti alla conclusione della quarta edizione del 3×3 Italia Streetbasket Circuit, che in questa edizione ha raggiunto cifre da record, con 130 tappe giocate su tutto il territorio italiano. La FIP sta continuando ad investire per sviluppare il movimento in Italia sotto tutti i punti di vista. Il 3×3 ha acquisito in questi anni una sua identitàriconosciuta, consolidata dalla presenza alle Olimpiadi. A tal proposito, la FIP nel futuro prossimo individuerà tra gli atleti che partecipano a questi eventi coloro che rappresenteranno il nostro Paese nelle manifestazioni internazionali, con l’obiettivo di tornare ai Giochi Olimpici diLos Angeles 2028”.

Soddisfazione l’ha espressa anche Giammaria Menghi, in rappresentanza della regione Emilia-Romagna: “Uno dei nostri obiettivi è quello di promuovere nelle piazze e nelle spiagge lo sport, importante mezzo di aggregazione e di valorizzazione del territorio da un punto di vista turistico ed economico. Siamo orgogliosi di ospitare in Emilia-Romagna le 3×3 Italia Finals 2024, manifestazione che arricchisce il cartellone di eventi della Sport Valley emiliano-romagnola a conferma dell’impegno di questa Regione per lo sport”.

Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha ringraziato tutte le componenti impegnate: “Le Finals sono qui nel cuore di Cesenatico, e sono diventate un appuntamento fisso. Per questa città lo sport è benessere e socialità ma è anche un veicolo per il turismo e l’economia. Ogni evento che organizziamo e sosteniamo è importantee curato nei minimi dettagli”.

Intervento finale del direttore di Master Group Sport Antonio Santa Maria:“Oggi concludiamo la quarta edizione dell’Estathé 3×3 Italia Circuit. 130 tornei in 18 regioni italiane sono la testimonianza del grande lavoro svolto da FIP e Master Group Sport e del successo del basket 3×3, uno sport in costante crescita”.