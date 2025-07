Malaka Team e FDC Playsport vincono lo Shock da Ground. Dal 30 luglio al 2 agosto le Finals a Riccione

A Marsala, Malaka Team (Torneo Maschile) e FDC Playsport (Femminile) vincono lo Shock da Ground dell’ Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2025 , il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport . Lo Shock da Ground era l’ultimo torneo “Master” prima delle Estathé 3×3 Italia Finals che si giocheranno a Riccione (evento organizzato con il Patrocinio del Comune di Riccione e la collaborazione della Regione Emilia-Romagna ) dal 30 luglio al 2 agosto e che decreteranno le squadre vincitrici del circuito Open Maschile e Femminile e le compagini Campioni d’Italia Under 18, Under 16 e Under 14, Maschili e Femminili.

Nel Torneo Maschile, è ancora una volta la squadra padrona di casa (Alessio Donadoni, Vincenzo Guaiana, Nicolò Dellosto, Kyril Tsetseroku) a trionfare a Marsala sconfiggendo 18-13 i Goiosaurus (Giorgio Lamia, Nicolò Piazza, Paolo Belmaggio, Francesco Romanelli).

Nel Torneo Femminile FDC Playsport (Rosa Versuro, Alessia Coccato, Alessandra Boccardo, Caterina Logoh) hanno avuto la meglio in finale sulle Last Minute (Matilde Dall’Aglio, Flavia Parrinello, Sara Calabrese, Sofia Calabrese) 20-11.

Tutte le statistiche delle gare del circuito su FIP Stats. Gli aggiornamenti sull’evento e sul circuito Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2025 saranno disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3ita e su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé).

Per il quarto anno il title Sponsor del circuito 3×3 Italia Streetbasket Circuit è Estathé, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità. Estathé è stato presente in tutte le iniziative del circuito 2025 intrattenendo il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e giochi a premi e rinfrescando tutti con il suo gusto unico e inconfondibile, quest’anno anche in versione ghiacciolo con Estathé Ice.

Parallelamente al Torneo Master dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, lo Shock da Ground ha ospitato anche le Finali Regionali Giovanili 3×3 organizzate dal Comitato Regionale FIP Sicilia.

I Tabellini delle due Finali

Finale maschile

Goiosaurus-Malaka Team 13-18 Goiosaurus: Lamia 4, Piazza 2, Belmaggio 5, Romanelli 2 Malaka Team: Donadoni 3, Guaiana 6, Dellosto 1, Tsetserukou

Finale femminile

Last Minute-FDC Playsport 11-20 Last Minute: Dall’Aglio 8, Parrinello 1, Calabrese So., Calabrese Sa. 2 FDC Playsport: Versuro 4, Coccato 12, Boccardo 2, Logoh 2

Il Title sponsor del circuito Estathé

Estathé dal 1972 disseta la voglia di sport. Avvicinarsi al basket 3×3 rappresenta per Estathé l’opportunità di esprimere tutta la sua anima solare. Essere sul territorio da nord a sud della penisola con il Basket 3×3 significa vicinanza a chi pratica il basket, non solo come attività agonistica, ma soprattutto come gioco che muove i sui primi passi nelle piazze, nei cortili, nei rioni di grandi città ma anche di quelle cittadine della bella provincia italiana, uno sport immediato coinvolgente e socializzante, un pallone un canestro e tanti amici. Estathé e Street Basket una passione da mettere in piazza.