Estathé 3x3 Italia Finals, Roseto Academy e Peperoncino Basket Campioni d'Italia U14. Le congratulazioni del presidente Petrucci

Roseto Academy (Maschile) e Peperoncino Basket (Femminile) sono le formazioni Campioni d’Italia 3×3 2025 per la categoria Under 14 . Ad entrambe le squadre e le società vanno le congratulazioni del presidente FIP Giovanni Petrucci. Nelle Estathé 3×3 Italia Finals che si stanno giocando a Riccione , la squadra abruzzese (Andrea Di Giacinto, Carlos Ferraro, Alessandro Conte, Efrem Teni) ha battuto in Finale i liguri degli Off Season (Somtochukwu Kingsley Eneube, Emanuele De Gregori, Andrea Angelo Siccardi, Egenio Piovini) 18-16. Terzi i marchigiani del Partizan Degrado, vittoriosi su I trattori, formazione marchigiana. Nel Torneo Femminile, le ragazze emiliane del Peperoncino Basket (Esther Tomassone, Giada Manfredi, Rachele Paoloni, Alice Bernabei) hanno superato Futurosa BK Trieste (Nicoletta Michelone, Francesca Fonda, Myriam Camporeale, Camilla Stefani) 10-7. Terzo posto per le marchigiane dell’Armani Comio che hanno battuto la formazione toscana NBA Altopascio 13-10. MVP nel Torneo Maschile Carlos Ferraro (Roseto Academy), in quello Femminile Giada Manfredi (Peperoncino Basket).

Le Estathé 3×3 Italia Finals 2025 sono un evento patrocinato dal Comune di Riccione e rientrano nel cartellone degli eventi sportivi sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica. Tutti gli aggiornamenti sul circuito sono disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3ita, su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé). Play by Play e statistiche delle gare delle Estathé 3×3 Italia Finals su FIP Stats.

I tabellini delle Finali 1°-2° posto

Finale maschile

Roseto Academy (ABR)-Off Season (LIG) 18-16

Roseto Academy: Di Giacinto, Ferraro 6, Conte 6, Teni 6

Off Season: Eneube 8, Gregori 4, Siccardi 2, Piovini 2

Finale femminile

Peperoncino Basket (ER)-Futurosa BK Trieste (FVG) 10-7

Peperoncino Basket: Tomassone 2, Manfredi 4, Paoloni 4, Bernabei 1

Futurosa BK Trieste: Michelone, Fonda 4, Camporeale 2, Stefani 1

I risultati

Under 14 maschile

Quarti di Finale

Virtus Ricottina (PIE)-Roseto Academy (ABR) 12-14

I Cowboys (TAA)-I trattori (LOM) 11-20

Off Season (LIG)-Falconstar 1 (FVG) 13-8

Partizan Degrado (MAR)-I Fio de 3Viso (VEN) 20-9

Semifinali

Roseto Academy (ABR)-I trattori (LOM) 19-14

Off Season (LIG)-Partizan Degrado (MAR) 15-12

Finale 3°-4° posto

I trattori (LOM)-Partizan Degrado (MAR) 12-16

Finale 1°-2° posto

Roseto Academy (ABR)-Off Season (LIG) 18-16

Under 18 femminile

Quarti di Finale

Peperoncino Basket (ER)-Panthers Roseto (ABR) 16-5

Reyer Rosa (VEN)-Armani Comio (MAR) 7-19

Union Maddaloni (CAM)-Futurosa BK Trieste (FVG) 8-11

NBA Altopascio (TOS)-Cestistica BIG (TAA) 12-9

Semifinali

Peperoncino Basket (ER)-Armani Comio (MAR) 12-8

Futurosa BK Trieste (FVG)-NBA Altopascio (TOS) 9-6

Finale 3°-4° posto

Armani Comio (MAR)-NBA Altopascio (TOS) 13-10

Finale 1°-2° posto

Peperoncino Basket (ER)-Futurosa BK Trieste (FVG) 10-7