Presentata a Riccione la Fase Finale delle Estathé 3x3 Italia Finals: in palio i titoli Open 2025

RICCIONE (Rimini) - È stata presentata questa mattina a Riccione la Fase Finale, per la categoria Open, delle Estathé 3×3 Italia Finals 2025, atto conclusivo dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport.

Un tour, partito da Alba (CN) il 31 maggio, che in due mesi ha toccato 18 Regioni italiane con oltre 100 tornei tra Circuito Elite (tornei Master e Top) e Circuito Classic.

Sui campi allestiti in Piazzale Roma sono state annunciate le 16 squadre maschili e le 12 Femminili che prenderanno parte all’evento finale che assegnerà i titoli Open 2025. La squadra vincitrice maschile si aggiudicherà anche il pass per la tappa di Debrecen (29-31 agosto) del FIBA 3×3 World Tour, il tour più importante al mondo del 3×3.

La località romagnola per la prima volta vede protagoniste nello stesso palcoscenico atleti Senior e atleti Giovanili (finali Under 14, Under 16, ed Under 18, Maschili e Femminili), a dimostrazione di un tour sempre più inclusivo e coinvolgente che sottolinea il senso di appartenenza al mondo 3×3.

Le Estathé 3×3 Italia Finals 2025 sono patrocinate dal Comune di Riccione e rientrano nel cartellone degli eventi sportivi sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

A presentazione delle Finals sono intervenuti Fabrizio Gavelli, Presidente e Amministratore Delegato Ferrero Commerciale Italia, Roberta Frisoni, Assessora a Turismo, Commercio, Sport Regione Emilia-Romagna, Simone Imola, Assessore allo Sport Comune di Riccione, Maurizio Bertea, Segretario Generale Federazione Italiana Pallacanestro, e Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport.

Fabrizio Gavelli, Presidente e Amministratore Delegato Ferrero Commerciale Italia

“Siamo felici di poter contribuire alla crescita dello Street Basket in Italia perché da sempre siamo vicini al mondo dello sport, ai suoi valori, orgogliosi del coinvolgimento sempre più ampio di tutto il settore giovanile a testimoniare l’importanza dello sport per un corretto stile di vita, come mezzo di conoscenza reciproca, di rispetto e di inclusione, dove prima di ogni risultato conta il divertimento. Estathé ha regalato allegria e divertimento in ogni piazza, pronto a dissetare con il suo gusto unico ed inconfondibile, felici che l’Opening Tournament 2025 si sia svolto ad Alba, ove Ferrero affonda le sue radici”.

Roberta Frisoni, Assessora a Turismo, Commercio, Sport Regione Emilia-Romagna

“Un appuntamento che rientra a pieno titolo nel ricco calendario sportivo 2025 della Regione Emilia-Romagna e che siamo lieti possa essere celebrato a Riccione, una delle città iconiche della nostra bella Riviera- afferma l’assessora regionale a Turismo e Sport, Roberta Frisoni-. Dopo un’avvincente serie di tappe in tutta Italia, di cui ben quattro ospitate in Emilia-Romagna, i migliori team si sfideranno per il titolo nazionale in un evento che unisce sport, spettacolo e passione urbana. E Riccione, con il suo spirito giovane e dinamico, è la cornice perfetta per questo appuntamento molto atteso dagli appassionati del basket 3×3. Ringrazio la Fip e il Comune per l’ottimo lavoro di squadra che ha reso possibile questa tappa finale organizzata da Master Group Sport. Sono convinta che, come sempre, l’intero territorio parteciperà attivamente alla riuscita di questo evento, all’insegna dell’inclusività e della sana competizione. Invitiamo quindi tutti a partecipare, tifare e vivere un’esperienza unica nel suo genere: il playground vi aspetta”.

Simone Imola, Assessore allo Sport del Comune di Riccione

“Siamo molto felici e orgogliosi di ospitare uno degli eventi più belli e spettacolari della programmazione sportiva della nostra città: le Finals del circuito Estathé 3×3 Italia. Riccione, ancora una volta, si conferma città dallo spirito sportivo forte e radicato, capace di accogliere ogni tipo di disciplina e di sportivo: giovani e adulti, agonisti e appassionati. Per noi, lo sport è uno strumento di crescita personale, inclusione sociale e coesione tra generazioni e territori. Il basket 3×3, con la sua anima urbana, il ritmo incalzante e la capacità di portare il gioco in piazza, tra la gente, rappresenta alla perfezione questi valori.

Piazzale Roma, simbolo della nostra città affacciato sul mare, si trasforma per quattro giorni in un’arena a cielo aperto, dove talento, energia e passione per lo sport si fondono con l’intrattenimento e l’entusiasmo del pubblico. E questa è proprio l’immagine di Riccione che vogliamo trasmettere: una città viva, dinamica, accogliente.

Un ringraziamento speciale va alla Federazione Italiana Pallacanestro e a Master Group Sport per aver scelto Riccione come sede delle finali nazionali: una conferma della fiducia che il mondo sportivo nazionale e internazionale ripone nella nostra città e nella sua capacità organizzativa e di accoglienza che la contraddistingue”.

Maurizio Bertea, Segretario Generale Federazione Italiana Pallacanestro

“Le Estathé 3×3 Italia Finals sono ormai di casa in Emilia-Romagna, che ci ospita dal 2021; per la prima volta siamo a Riccione, in una location iconica come Piazzale Roma. Un sentito ringraziamento alla Regione e al Comune per l’ospitalità e il prezioso supporto. In questi anni l’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit è cresciuto sotto ogni aspetto: partecipazione, visibilità e qualità tecnica. Un risultato possibile grazie al lavoro dei Promoter, di Master Group Sport e al sostegno di partner importanti, a partire da Estathé, Title Sponsor del circuito da quattro anni. La quinta edizione dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, ormai giunta alla conclusione, è stata un successo straordinario, con oltre 100 tornei sul territorio che hanno coinvolto nelle piazze italiane migliaia di appassionati. La Federazione Italiana Pallacanestro sta continuando ad investire nel movimento 3×3, lavorando, con l’aiuto dei Comitati Regionali, sulla formazione di arbitri e Ufficiali di Campo e sull’attività giovanile, che in questa stagione è stata strettamente connessa al circuito senior. Per la prima volta è la stessa località ad ospitare Finali Open e Finali Giovanili: un segnale concreto di crescita, appartenenza e inclusività, di cui siamo particolarmente orgogliosi. A Riccione sono presenti atleti e atlete di altissimo livello, a conferma della qualità raggiunta dal circuito. Guardiamo con fiducia anche al futuro Azzurro: a settembre la Nazionale 3×3 Open Maschile tornerà a disputare l’Europe Cup dopo nove anni di assenza. L’obiettivo è crescere ancora, con l’obiettivo di qualificarci ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 sia con la Nazionale Maschile sia con quella Femminile”.

Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport

“Siamo molto contenti di aver portato a Riccione per la prima volta le Estathé 3×3 Italia Finals. In questa storica e meravigliosa piazza si assegnano i Titoli 3×3 Open, U18, U16 e U14. E’ stato un circuito entusiasmante partito per la seconda volta ad Alba che ha dato inizio alla quinta edizione dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit. Un circuito sempre più in crescita, con numeri straordinari e capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo. Anche quest’anno abbiamo avuto oltre 100 tornei in tutta Italia a dimostrazione continua del grande e costante lavoro svolto da Federazione Italiana Pallacanestro e Master Group Sport, insieme a tutti i promoter. Un ringraziamento particolare al Gruppo Ferrero, che con il suo marchio Estathé, ci ha accompagnato anche quest’anno come title sponsor del circuito.”

Appuntamento in Piazzale Roma dalle ore 12.40 con le gare Open delle Estathé 3×3 Italia Finals. A partire dai Quarti di Finale le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube Italbasket. Play by play e statistiche di tutte le gare su FIP Stats.

Tutti gli aggiornamenti sul circuito sono disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3Ita e quella Facebook 3×3 Italia. Hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé.

Da quattro anni il Title Sponsor del 3×3 Italia Streetbasket Circuit è Estathé, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità. Estathé, che è stato protagonista nelle varie tappe del circuito 2025 e nelle Finals Giovanili, sarà presente anche nella giornata conclusiva di Riccione, intrattenendo il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e giochi a premi e rinfrescando tutti con il suo gusto unico e inconfondibile, quest’anno anche in versione ghiacciolo con Estathé Ice. La mascotte Estatheo, inoltre, sarà pronta a incitare il pubblico e a tifare le squadre in campo. Per i più piccoli, infine, verrà allestito – accanto allo stand Estathé – uno spazio con mini-canestri per cimentarsi nel gioco del basket e vincere numerosi gadget firmati Estathé.

Scopri di più su www.estathe.it/evento/estathe-3×3-italia-streetbasket-circuit-summer-2025

Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2025 – I Gironi del Torneo Open

Gironi Maschili

Girone A: UB Kings of Kings, All Star 3×3, FDC Tunes 2.0, FVG 3×3

Girone B: Team Rome, Team Downtown, Evolution Academy, Big Crew Samba

Girone C: Tortona Evolution, The Goat Torino, Big Crew 3×3, Zito 3×3

Girone D: Campas 3×3, The Hood, Bronx Legendz, Granci 3×3

Gironi Femminili

Girone A: Tigu 3×3, Campas Zoneplus Black, The Goat 3×3

Girone B: All Star 3×3, The Goat Torino, Enjoy Your City

Girone C: FDC Playsport, Squaredunk, DKB 3×3

Girone D: TeamUp 3×3, Tigu Pink, Pow(h)er

IL TITLE SPONSOR DEL CIRCUITO

Estathé dal 1972 disseta la voglia di sport. Avvicinarsi al basket 3×3 rappresenta per Estathé l’opportunità di esprimere tutta la sua anima solare. Essere sul territorio da nord a sud della penisola con il Basket 3×3 significa vicinanza a chi pratica il basket, non solo come attività agonistica, ma soprattutto come gioco che muove i suoi primi passi nelle piazze, nei cortili, nei rioni di grandi città ma anche di quelle cittadine della bella provincia italiana, uno sport immediato coinvolgente e socializzante, un pallone un canestro e tanti amici.

Estathé e Street Basket una passione da mettere in piazza.