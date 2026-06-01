Opening Tournament di Alba, vincono All Star (Maschile) e DKB (Femminile)

Alba – All Star 3×3 (Torneo Maschile) e DKB 3×3 (Torneo Femminile) vincono l’Opening Tournament dell’Estathé® 3×3 Italia Street basket Circuit 2026 che si è giocato ad Alba (CN). Con questo successo All Star 3×3 ha staccato il pass per la tappa di Amsterdam del FIBA 3×3 World Tour, il tour 3×3 più importante al mondo, in programma il 19 e 21 giugno.

La formazione romana (Federico Frisari, Elia Morandotti, Mikah Isaiah Blackwell, Andrea Valentini) ha battuto in finale Big Crew Lecco (Pietro Nasini, Flavio Pirola, Filippo Clerici, Giovanni Romanò) 22-11, mentre DKB (Jodie Anne Cornelie, Sarah Sagerer, Maria Espin De Sancho, Raelin Marie D’Alie) ha sconfitto FDC Playsport (Alice Recanati, Milena Mioni, Alessandra Boccardo, Martina Tau) 15-11. Statistiche delle due finali e delle altre gare su FIP Stats.

Elia Morandotti (All Star 3×3) MVP nel Torneo Maschile, Raelin Marie D’Alie (DKB 3×3) nel Torneo Femminile.

A consegnare i premi Alberto Gatto, Sindaco di Alba, e Massimo Voghera, Responsabile Bevande Ferrero.

L’Opening Tournament di Alba ha dato il via ad un tour che vedrà oltre 130 tornei in 19 regioni italiane e che porterà fino alle Estathé® 3×3 Italia Finals che dal 29 luglio al 1° agosto assegneranno a Riccione i titoli maschili e femminili per le categorie Open e Giovanili (Under 14, Under 16 e Under 18).

Non casuale la scelta della location che per il terzo anno consecutivo ha ospitato l’Opening Tournament, dal momento che la cittadina piemontese è sede storica del Gruppo Ferrero, che da cinque anni, con il proprio marchio Estathé®, è Title Sponsor della manifestazione.

Estathé®, che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2026. Estathé® per l’intero circuito intratterrà il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e momenti di gioco, rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile, quest’anno anche nella versione Estathé® Sport.

Centrale la presenza dell’attività giovanile all’interno del circuito, dal momento che le tappe Master e Top includeranno obbligatoriamente l’attività “Under”. Ad Alba i Tornei delle categorie giovanili, organizzati in collaborazione con l’Olimpo Basket Alba, hanno visto trionfare Cherrie Pie (U18 Femminile), I Marabutti (U18 Maschile), The Goat (U16 Femminile), Iso Kings (U16 Maschile), Aura Girls (U14 Femminile), Detersivo Rotanti (U14 Maschile).

Gli aggiornamenti sull’evento e sul circuito Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026 sono disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it,, sulla pagina Instagram 3x3ita e su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé). Tutte le statistiche delle gare del circuito su FIP Stats.

I tabellini delle Finali (by FIP Stats)

All Star 3×3-Big Crew Lecco 22-11

All Star 3×3: Frisari 2, Morandotti 8, Blackwell, Valentini 12

Big Crew Lecco: Nasini 4, Pirola 4, Clerici, Romanò 3

DKB 3×3-FDC Playsport 15-11

DKB: Cornelie 5, Sagerer 3, De Sancho, D’Alie 7

FDC Playsport: Recanati 5, Mioni 2, Boccardo, Tau 4