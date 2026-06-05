Otto tornei nel weekend: 3x3 Pavia è il master della settimana

Dopo il successo dell’ Opening Tournament che si è giocato ad Alba, l’ Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit , il circuito dedicato all’attività 3×3 Open e Giovanile organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport , è pronto a entrare nel vivo.

Sarà Pavia ad ospitare il secondo Master della stagione. Il 6 e 7 giugno in Piazza della Vittoria ci sarà Il Pavia 3×3, new entry del circuito. Nel corso delle due giornate, Estathé® intratterrà il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e momenti di gioco, rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile, quest’anno anche nella versione Estathé® Sport.

Nel weekend, oltre al Master di Pavia, nel Circuito Elite anche i due “Top” 3×3 Italia Estathé 2026 a Sanremo (5-7 giugno) e il Tower Kings ad Asti (5-7 giugno).

Nel Circuito Classic invece nel i tornei Rough Diamondz – Primavalle Finest (Roma, 6-7 giugno), 12 ore di basket 3×3 (San Giorgio su Legnano, 6-7 giugno), Fabriano Summer Basket 3×3 (Fabriano, 6-7 giugno), Rovigo In Jump – Tournament 3×3 (Rovigo, 6-7 giugno) e Rapublic Cup (San Marino, 7 giugno).

Qui l’elenco completo dei tornei dell’Estathé® 3×3 Italia 2026.

Come nell’edizione passata, l’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit sarà suddiviso in due circuiti distinti: il Circuito Elite, di cui fanno parte i tornei Master e i Top, e il Circuito Classic. Una struttura pensata per valorizzare ogni sfida e permettere a ogni team di scegliere il percorso più adatto.

Centrale la presenza dell’attività giovanile all’interno del circuito, a sottolineare il senso di appartenenza al mondo 3×3 e la voglia di avere un tour inclusivo e coinvolgente. Come per il Circuito Open, anche a livello giovanile è previsto un sistema di ranking regionale (clicca QUI per il regolamento) e le tappe Master e Top includeranno obbligatoriamente l’attività giovanile.

Il Gruppo Ferrero da cinque anni, con il proprio marchio Estathé®, è Title Sponsor della manifestazione. Estathé®, che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2026.

L’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit toccherà 19 regioni italiane per un totale di oltre 130 tornei, fino ad arrivare alle Estathé® 3×3 Italia Finals che dal 29 luglio al 1° agosto assegneranno a Riccione i titoli maschili e femminili per le categorie Open e Giovanili (Under 14, Under 16 e Under 18).

Gli aggiornamenti sull’evento e sul circuito Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026 saranno disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3ita e su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé®). Tutte le statistiche delle gare del circuito su FIP Stats.

Dai quarti di finale le gare sul campo principale del Pavia 3×3 saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube Italbasket.