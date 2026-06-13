Nel fine settimama il DAT a Perugia e il torneo Armana a Torneo

Terzo fine settimana di tornei per l’ Estathé® 3×3 Italia Street basket Circuit , il circuito dedicato all’attività 3×3 Open e Giovanile organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport Nel circuito Elite, in programma due tornei storici, il DAT a Perugia e il Torneo Armana a Tortona. Nel capoluogo umbro sarà ancora una volta la splendida Piazza 4 Novembre ad ospitare dal 12 al 14 giugno il terzo Master della Stagione 2026. Nel corso delle tre giornate, Estathé® intratterrà il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e momenti di gioco, rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile, quest’anno anche nella versione Estathé® Sport. Dai quarti di finale le gare sul campo principale del DAT saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube Italbasket.

Cambia invece la location del Torneo Armana (Categoria Top, 13 e 14 giugno), che per la prima volta lascia la sua sede storica per approdare nella Cittadella dello Sport di Tortona, una delle strutture sportive più moderne d’Italia.

Tanti invece gli appuntamenti nel Circuito Classic: Palioacanestro 3×3 (Siena, 10-13 giugno), La Vela 3×3 Streetball (Empoli, 11-13 giugno), 3×3 delle Rose (Bolzano, 12-3 giugno), Naviglio 3X3 Street Basket Festival (Cernusco sul Naviglio, 13-14 giugno), Enjoy Your City (San Donato Milanese, 13-14 giugno), Il Parchetto 3×3 Basket Tournament (Roma, 13 giugno), Parri Park Streetball Cup (14 giugno), Manuel Playground (Riva del Garda, 14 giugno), Rim on Fire 3×3 (Roma, 14 giugno).

Come nell’edizione passata, l’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit è suddiviso in due circuiti distinti: il Circuito Elite, di cui fanno parte i tornei Master e i Top, e il Circuito Classic. Una struttura pensata per valorizzare ogni sfida e permettere a ogni team di scegliere il percorso più adatto.

Centrale la presenza dell’attività giovanile all’interno del circuito, a sottolineare il senso di appartenenza al mondo 3×3 e la voglia di avere un tour inclusivo e coinvolgente. Come per il Circuito Open, anche a livello giovanile è previsto un sistema di ranking regionale (clicca QUI per il regolamento) e le tappe Master e Top includeranno obbligatoriamente l’attività giovanile.

Il Gruppo Ferrero da cinque anni, con il proprio marchio Estathé®, è Title Sponsor della manifestazione. Estathé®, che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2026.

L’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit toccherà 19 regioni italiane per un totale di oltre 130 tornei, fino ad arrivare alle Estathé® 3×3 Italia Finals che dal 29 luglio al 1° agosto assegneranno a Riccione i titoli maschili e femminili per le categorie Open e Giovanili (Under 14, Under 16 e Under 18).