Tanti i tornei nel weekend, nel circuito elite anche il Soncino 3x3

Con la fine di giugno si conclude il primo mese di tornei dell’Estathé® 3×3 Italia Street basket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open e Giovanile organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport. Il weekend non prevede Tornei Master nel Circuito Elite, ma vedrà disputarsi ben otto tornei Top: Streetgames Novara (Novara, 20-28 giugno), Downtown (Aprilia, 22-27 giugno), All Star Colosseum (Roma, 23-28 giugno), GSL – Gragnano Summer League (Gragnano, 26-28 giugno), Livorno 3×3 (Livorno, 27-28 giugno), Soncino 3×3 (Soncino, 28 giugno) Royal Rumball (Civezzano, 27-28 giugno) e SandRimini 2026 (Rimini, 27 giugno). La splendida Rocca Sforzesca di Soncino, in via Ferrari Enea, farà da cornice alla prima edizione del Soncino 3×3, evento in cui sarà presente anche Estathé® per intrattenere il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e momenti di gioco, rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile, quest’anno anche nella versione Estathé® Sport. Dai Quarti di finale le gare del Soncino 3×3 saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Twitch Italbasket. Tanti anche gli appuntamenti nel Circuito Classic: No Look Tournament (Ronchi di Campanile, 23-27 giugno), TVB – Torneo Valdarno Basket (Terranuova Bracciolini, 24-27 giugno), Street Cage (Bastia Umbra, 25-28 giugno), Amerigo (Belpasso, 26-28 giugno), Rebound (Cagliari, 26-27 giugno), BeAble 3X3 Street Event Tour (Cantù, 27 giugno), Lario Academy 3×3 (Cadorago, 27-28 giugno), Drink’N’Dunk (Torino, 27-28 giugno), Dolomiti 3X3 – Rovereto (Rovereto, 27 giugno), Street Basket Ceranova 2° Memorial Luca Bruno (Ceranova, 28 giugno).

Qui l’elenco completo dei tornei dell’Estathé® 3×3 Italia 2026.

Come nell’edizione passata, l’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit è suddiviso in due circuiti distinti: il Circuito Elite, di cui fanno parte i tornei Master e i Top, e il Circuito Classic. Una struttura pensata per valorizzare ogni sfida e permettere a ogni team di scegliere il percorso più adatto. Centrale la presenza dell’attività giovanile all’interno del circuito, a sottolineare il senso di appartenenza al mondo 3×3 e la voglia di avere un tour inclusivo e coinvolgente. Come per il Circuito Open, anche a livello giovanile è previsto un sistema di ranking regionale (clicca QUI per il regolamento) e le tappe Master e Top includeranno obbligatoriamente l’attività giovanile. Il Gruppo Ferrero da cinque anni, con il proprio marchio Estathé®, è Title Sponsor della manifestazione. Estathé®, che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2026. L’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit toccherà 19 regioni italiane per un totale di oltre 130 tornei, fino ad arrivare alle Estathé® 3×3 Italia Finals che dal 29 luglio al 1° agosto assegneranno a Riccione i titoli maschili e femminili per le categorie Open e Giovanili (Under 14, Under 16 e Under 18). Gli aggiornamenti sull’evento e sul circuito Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026 saranno disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3ita e su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé®). Tutte le statistiche delle gare del circuito su FIP Stats. Estathé® dal 1972 disseta la voglia di sport. Avvicinarsi al basket 3×3 rappresenta per Estathé® l’opportunità di esprimere tutta la sua anima solare. Essere sul territorio da nord a sud della penisola con il Basket 3×3 significa vicinanza a chi pratica il basket, non solo come attività agonistica, ma soprattutto come gioco che muove i suoi primi passi nelle piazze, nei cortili, nei rioni di grandi città ma anche di quelle cittadine della bella provincia italiana, uno sport immediato coinvolgente e socializzante, un pallone un canestro e tanti amici.