Nel circuito Elite il “Master” King of the Cage a Senigallia

Dopo due settimane con “soli” tornei Top, nel Circuito Elite torna anche un Master: nella suggestiva cornice della Rotonda a mare di Senigallia (Piazza della Libertà), si gioca l’undicesima edizione del King of the Cage.

Nella località balneare della costa marchigiana sarà presente anche Estathé®, che intratterrà il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e momenti di gioco, rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile, quest’anno anche nella versione Estathé® Sport.

Le gare dei Quarti di finale a Senigallia saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube Italbasket.

Nel Circuito Elite in programma anche i Top DKB 3×3 (Fiorenzuola d’Arda, 2-5 luglio), Sicilia B’3 Cup – Bomground & KOTC (Palermo, 2-5 luglio) e Varese 3×3 (Tradate, 4 luglio).

Ricco il programma del Circuito Classic: Baiano Street Basket (Baiano, 2-5 luglio), King Of The Court (Palermo, 2-5 luglio), Squaredunk (Umbertide, 2-4 luglio), Cafenzo Basket Cup (Mottola, 3-5 luglio), 3vs3 senza un parquet (Francavilla Fontana, 4-5 luglio), Dolomiti 3×3 – Cavedine (Cavedine, 4 luglio), Terra Mia (Caivano, 4-5 luglio), 3×3 Black Jesus (Guidonia Montecelio, 4 luglio), Who’s Got Next Messina (Messina, 4-5 luglio) e Lodi 3×3 (Lodi, 5 luglio).

Qui l’elenco completo dei tornei dell’Estathé® 3×3 Italia 2026.

Come nell’edizione passata, l’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit è suddiviso in due circuiti distinti: il Circuito Elite, di cui fanno parte i tornei Master e i Top, e il Circuito Classic. Una struttura pensata per valorizzare ogni sfida e permettere a ogni team di scegliere il percorso più adatto.

Centrale la presenza dell’attività giovanile all’interno del circuito, a sottolineare il senso di appartenenza al mondo 3×3 e la voglia di avere un tour inclusivo e coinvolgente. Come per il Circuito Open, anche a livello giovanile è previsto un sistema di ranking regionale (clicca QUI per il regolamento) e le tappe Master e Top includeranno obbligatoriamente l’attività giovanile.

Clicca QUI per vedere il Ranking, Open (Circuito Elite e Classic) e Giovanile, sia maschile sia femminile, dell’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit.

Il Gruppo Ferrero da cinque anni, con il proprio marchio Estathé®, è Title Sponsor della manifestazione. Estathé®, che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2026.

L’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit toccherà 19 regioni italiane per un totale di oltre 130 tornei, fino ad arrivare alle Estathé® 3×3 Italia Finals che dal 29 luglio al 1° agosto assegneranno a Riccione i titoli maschili e femminili per le categorie Open e Giovanili (Under 14, Under 16 e Under 18).

Gli aggiornamenti sull’evento e sul circuito Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026 saranno disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3ita e su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé®). Tutte le statistiche delle gare del circuito su FIP Stats.

IL TITLE SPONSOR DEL CIRCUITO

Estathé® dal 1972 disseta la voglia di sport. Avvicinarsi al basket 3×3 rappresenta per Estathé® l’opportunità di esprimere tutta la sua anima solare. Essere sul territorio da nord a sud della penisola con il Basket 3×3 significa vicinanza a chi pratica il basket, non solo come attività agonistica, ma soprattutto come gioco che muove i suoi primi passi nelle piazze, nei cortili, nei rioni di grandi città ma anche di quelle cittadine della bella provincia italiana, uno sport immediato coinvolgente e socializzante, un pallone un canestro e tanti amici.

Estathé® e Street Basket: una passione da mettere in piazza.