Nel fine settimana la NTC Summer League a Reggio Calabria

Nella città calabrese ad animare le giornate ci sarà anche Estathé, che intratterrà il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo momenti di gioco e rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile, quest’anno anche nella versione Estathé Sport. Le gare dei Quarti di finale della NTC Summer League saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube Italbasket.

Come sempre ricchissimo il programma del Circuito Classic: Playground Festival 2K26 (San Sperate, 8-11 luglio), Mamba 3×3 (Gualdo Tadino, 8-12 luglio), Summer Games Basketball Tournament (Omegna, 9-11 luglio), 7.33BK (Milazzo, 9-12 luglio), Danger Zone 3×3 (Sant’Antonio Abate, 9-12 luglio), 24 Hoops (Scordia, 10 luglio), Summer Season Finals (Lavis, 10 luglio), Capital Hoopers (Roma, 10 luglio), Basilicata Coast to Coast 3×3 (Potenza, 10-11 luglio), Ground Goat (Sant’Agata li Battiati, 10-12 luglio), Urban Buckets 3×3 (Palermo, 10-11 luglio), Lecce3x3 (Lecce, 11-12 luglio), OvertimeStreetbasket 2026 (Bregnano, 11-12 luglio), Fadeway (Rubano, 11-12 luglio), 4 Nando Streetbasketball (Caorso, 11 luglio), Notte bianca dello sport (Livorno, 11 luglio).

Come nell’edizione passata, l’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit è suddiviso in due circuiti distinti: il Circuito Elite, di cui fanno parte i tornei Master e i Top, e il Circuito Classic. Una struttura pensata per valorizzare ogni sfida e permettere a ogni team di scegliere il percorso più adatto.

Centrale la presenza dell’attività giovanile all’interno del circuito, a sottolineare il senso di appartenenza al mondo 3×3 e la voglia di avere un tour inclusivo e coinvolgente. Come per il Circuito Open, anche a livello giovanile è previsto un sistema di ranking regionale (clicca QUI per il regolamento) e le tappe Master e Top includeranno obbligatoriamente l’attività giovanile.

Il Gruppo Ferrero da cinque anni, con il proprio marchio Estathé, è Title Sponsor della manifestazione. Estathé, che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2026.

L’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit toccherà 19 regioni italiane per un totale di oltre 130 tornei, fino ad arrivare alle Estathé 3×3 Italia Finals che dal 29 luglio al 1° agosto assegneranno a Riccione i titoli maschili e femminili per le categorie Open e Giovanili (Under 14, Under 16 e Under 18).

Gli aggiornamenti sull’evento e sul circuito Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026 saranno disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3ita e su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé®). Tutte le statistiche delle gare del circuito su FIP Stats.

Il title sponsor del circuito

Estathé dal 1972 disseta la voglia di sport. Avvicinarsi al basket 3×3 rappresenta per Estathé l’opportunità di esprimere tutta la sua anima solare. Essere sul territorio da nord a sud della penisola con il Basket 3×3 significa vicinanza a chi pratica il basket, non solo come attività agonistica, ma soprattutto come gioco che muove i suoi primi passi nelle piazze, nei cortili, nei rioni di grandi città ma anche di quelle cittadine della bella provincia italiana, uno sport immediato coinvolgente e socializzante, un pallone un canestro e tanti amici.