NTC Summer League, a Reggio Calabria vincono Big Crew Milano (Maschile) e FDC Playsport (Femminile)

Nel quinto Master della stagione (per la NTC, dopo le edizioni passate da “Top”, si trattava della prima volta da “Master”) nel torneo maschile la compagine lombarda (Diego Orlandi, Luca Trombetta, Carlo Tosetti, Nicholas Anelli) ha sconfitto la formazione romana dei Bronx Legendz (Matteo Caridà, Ugo Andrew Simon, Carlo Cane, Gianni Delle Cave) 21-12.
Nel Torneo Femminile le FDC Playsport (Promise Nine Dinma Keshi, Alessia Anita Coccato, Alessandra Boccardo, Alice Ceccardi) hanno avuto la meglio in finale su Tigu 3×3 (Eliana Carbonelll, Chiara Grattini, Cecilia Albano, Alice Ceccardi) 12-11.
Nell’Arena dello Stretto sul Lungomare Falcomatà è stato presente anche Estathé®, che ha intrattenuto il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e momenti di gioco, rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile, quest’anno anche nella versione Estathé® Sport.
Come nell’edizione passata, l’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit è suddiviso in due circuiti distinti: il Circuito Elite, di cui fanno parte i tornei Master e i Top, e il Circuito Classic. Una struttura pensata per valorizzare ogni sfida e permettere a ogni team di scegliere il percorso più adatto. Qui l’elenco completo dei tornei dell’Estathé® 3×3 Italia 2026.
Centrale la presenza dell’attività giovanile all’interno del circuito, a sottolineare il senso di appartenenza al mondo 3×3 e la voglia di avere un tour inclusivo e coinvolgente. Come per il Circuito Open, anche a livello giovanile è previsto un sistema di ranking regionale e le tappe Master e Top includeranno obbligatoriamente l’attività giovanile.
Clicca QUI per vedere il Ranking, Open (Circuito Elite e Classic) e Giovanile, sia maschile sia femminile, dell’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit.
Il Gruppo Ferrero da cinque anni, con il proprio marchio Estathé®, è Title Sponsor della manifestazione. Estathé®, che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2026.
L’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit toccherà 19 regioni italiane per un totale di oltre 130 tornei, fino ad arrivare alle Estathé® 3×3 Italia Finals che dal 29 luglio al 1° agosto assegneranno a Riccione i titoli maschili e femminili per le categorie Open e Giovanili (Under 14, Under 16 e Under 18).
Gli aggiornamenti sull’evento e sul circuito Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026 saranno disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3ita e su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé®). Tutte le statistiche delle gare del circuito su FIP Stats.
I tabellini delle Finali
Torneo Maschile
Big Crew Milano-Bronx Legendz 21-12
Big Crew Milano: Orlandi 6, Trombetta 7, Tosetti 7, Anelli 1
Bronx Legendz: Caridà, Simon 7, Cane 3, Delle Cave 2
Torneo Femminile
FDC Playsport-Tigu 3×3 12-11
FDC Playsport: Keshi 5, Coccato 1, Boccardo 1, Recanati 5
Tigu 3×3: Carbonell 1, Grattini 4, Albano 4, Ceccardi 2
IL TITLE SPONSOR DEL CIRCUITO
Estathé® dal 1972 disseta la voglia di sport. Avvicinarsi al basket 3×3 rappresenta per Estathé® l’opportunità di esprimere tutta la sua anima solare. Essere sul territorio da nord a sud della penisola con il Basket 3×3 significa vicinanza a chi pratica il basket, non solo come attività agonistica, ma soprattutto come gioco che muove i suoi primi passi nelle piazze, nei cortili, nei rioni di grandi città ma anche di quelle cittadine della bella provincia italiana, uno sport immediato coinvolgente e socializzante, un pallone un canestro e tanti amici.
Estathé® e Street Basket: una passione da mettere in piazza.