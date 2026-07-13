NTC Summer League, a Reggio Calabria vincono Big Crew Milano (Maschile) e FDC Playsport (Femminile)

Nel Torneo Femminile le FDC Playsport (Promise Nine Dinma Keshi, Alessia Anita Coccato, Alessandra Boccardo, Alice Ceccardi) hanno avuto la meglio in finale su Tigu 3×3 (Eliana Carbonelll, Chiara Grattini, Cecilia Albano, Alice Ceccardi) 12-11.



Nell’Arena dello Stretto sul Lungomare Falcomatà è stato presente anche Estathé®, che ha intrattenuto il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e momenti di gioco, rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile, quest’anno anche nella versione Estathé® Sport.

Come nell’edizione passata, l’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit è suddiviso in due circuiti distinti: il Circuito Elite, di cui fanno parte i tornei Master e i Top, e il Circuito Classic. Una struttura pensata per valorizzare ogni sfida e permettere a ogni team di scegliere il percorso più adatto. Qui l’elenco completo dei tornei dell’Estathé® 3×3 Italia 2026.

Centrale la presenza dell’attività giovanile all’interno del circuito, a sottolineare il senso di appartenenza al mondo 3×3 e la voglia di avere un tour inclusivo e coinvolgente. Come per il Circuito Open, anche a livello giovanile è previsto un sistema di ranking regionale e le tappe Master e Top includeranno obbligatoriamente l’attività giovanile.

Clicca QUI per vedere il Ranking, Open (Circuito Elite e Classic) e Giovanile, sia maschile sia femminile, dell’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit.

Il Gruppo Ferrero da cinque anni, con il proprio marchio Estathé®, è Title Sponsor della manifestazione. Estathé®, che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2026.

L’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit toccherà 19 regioni italiane per un totale di oltre 130 tornei, fino ad arrivare alle Estathé® 3×3 Italia Finals che dal 29 luglio al 1° agosto assegneranno a Riccione i titoli maschili e femminili per le categorie Open e Giovanili (Under 14, Under 16 e Under 18).

Gli aggiornamenti sull’evento e sul circuito Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026 saranno disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3ita e su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé®). Tutte le statistiche delle gare del circuito su FIP Stats.

I tabellini delle Finali

Torneo Maschile

Big Crew Milano-Bronx Legendz 21-12

Big Crew Milano: Orlandi 6, Trombetta 7, Tosetti 7, Anelli 1

Bronx Legendz: Caridà, Simon 7, Cane 3, Delle Cave 2

Torneo Femminile

FDC Playsport-Tigu 3×3 12-11

FDC Playsport: Keshi 5, Coccato 1, Boccardo 1, Recanati 5

Tigu 3×3: Carbonell 1, Grattini 4, Albano 4, Ceccardi 2

IL TITLE SPONSOR DEL CIRCUITO

Estathé® dal 1972 disseta la voglia di sport. Avvicinarsi al basket 3×3 rappresenta per Estathé® l’opportunità di esprimere tutta la sua anima solare. Essere sul territorio da nord a sud della penisola con il Basket 3×3 significa vicinanza a chi pratica il basket, non solo come attività agonistica, ma soprattutto come gioco che muove i suoi primi passi nelle piazze, nei cortili, nei rioni di grandi città ma anche di quelle cittadine della bella provincia italiana, uno sport immediato coinvolgente e socializzante, un pallone un canestro e tanti amici.

Estathé® e Street Basket: una passione da mettere in piazza.