Napoli capitale del basket 3x3: il 18 e 19 luglio arriva in città la Tappa TOP del Circuito Élite Estathé

Due giorni di grande basket urbano, spettacolo e intrattenimento nel cuore del lungomare di Napoli con l’ NBT 3x3 2026 , in programma sabato 18 e domenica 19 luglio alla Rotonda Armando Diaz. È una tappa TOP del Circuito Élite Estathé 3x3 Italia , il circuito ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro dedicato al basket 3x3 e inserito nel calendario di “Napoli Capitale Europea dello Sport 2026”.

Organizzato da Naples Ball Tribe, Napoli Basket Academy e Mosaiko Enterprise, l’NBT 3x3 trasformerà una delle location più iconiche della città in un vero e proprio Urban Basketball Festival, con un villaggio dedicato allo sport che ospiterà campo centrale 3x3, area hospitality, stand partner e sponsor, DJ set, animazione, attività per il pubblico e premiazioni, in un contesto pensato per coinvolgere atleti, famiglie, giovani e turisti provenienti da tutta Italia.

“Portare a Napoli una Tappa TOP del Circuito Élite Estathé 3x3 Italia è motivo di grande orgoglio. L'NBT 3x3 è molto più di un torneo: è un evento che unisce sport, giovani e territorio, valorizzando uno dei luoghi più belli della città. Grazie alla collaborazione con la FIP, il Comune di Napoli, Napoli Basket Academy, Mosaiko Enterprise e ai nostri partner, con ALCOTT Main Sponsor, siamo pronti a regalare a cittadini e appassionati un weekend di grande basket e spettacolo, contribuendo a rafforzare il ruolo di Napoli come capitale degli sport urbani", sottolinea Giuseppe Mango, Presidente di Naples Ball Tribe.

“Essere presenti significa condividere una visione: quella di una città che continua a crescere attraverso le proprie eccellenze, i propri giovani e la forza delle comunità. Per ALCOTT lo sport non rappresenta soltanto la competizione, ma un'esperienza collettiva, un linguaggio universale e un modo di vivere il presente”, aggiungono Salvatore e Francesco Colella, Amministratori Delegati di Capri Group, Main Sponsor attraverso il marchio ALCOTT.

Così l’Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante: "L'NBT 3x3 rappresenta perfettamente lo spirito di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: uno sport che esce dai luoghi tradizionali, incontra la città e diventa occasione di partecipazione, inclusione e aggregazione. Siamo orgogliosi di ospitare sul nostro straordinario lungomare una delle tappe più prestigiose del circuito nazionale FIP dedicato al basket 3x3, disciplina dinamica, spettacolare e particolarmente amata dai giovani. Questa manifestazione valorizza uno degli spazi più belli di Napoli, trasformandolo in un grande villaggio sportivo aperto ai cittadini, alle famiglie e ai visitatori. Eventi come l'NBT 3x3 confermano la capacità della nostra città di attrarre appuntamenti di rilievo nazionale e di promuovere, attraverso lo sport, socialità, benessere e crescita del territorio. Ringrazio gli organizzatori, la Federazione Italiana Pallacanestro, gli sponsor e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento. Auguro ai partecipanti e al pubblico due giornate di grande sport, all'insegna dell'entusiasmo, del rispetto e della condivisione dei valori che lo sport sa trasmettere”.

Il torneo, a ingresso gratuito, si articola nelle categorie Under 14, Under 16, Under 18, Open e Top, con la categoria Top che rappresenta il livello massimo dell’evento e vedrà in campo giocatori provenienti dai principali campionati italiani: nella giornata di sabato spazio all’inaugurazione del village, alle attività libere e alle finali regionali FIP giovanili, mentre domenica il campo sarà protagonista con fase a gironi, semifinali, finali e premiazioni, con diretta a partire dalle 17:00 su Sportface TV.