Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026: a Marsala lo Shock da Ground, ultimo Master prima delle Finals

Il settimo e conclusivo Master prima delle Estathé® 3×3 Italia Finals si gioca a Marsala (TP), dove dal 23 al 26 luglio è in programma la quindicesima edizione dello Shock da Ground.

In Piazza della Vittoria, nota come Porta Nuova, una delle quattro porte antiche che delimitavano il centro cittadino di Marsala, sarà presente anche Estathé®, che intratterrà il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo momenti di gioco e rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile, quest’anno anche nella versione Estathé® Sport, la nuova bevanda per sportivi con Sali minerali.

Dai Quarti di finale le gare dello Shock da Ground saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube Italbasket.

Nel Circuito Elite nel fine settimana anche 3 tornei Top: Viareggio 3×3 (Viareggio, 24-26 luglio), Sardegna Str33tball Finals (Mogoro, 24-26 luglio), Emilia Romagna Challenger (Cesenatico, 24-25 luglio), evento organizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

In calendario anche gli ultimi tornei nel Circuito Classic che determineranno il ranking finale in vista del gran finale: Streetball 2026 – Build Your Legacy (Palmi, 23-26 luglio), Toscana B’3 Finals (Viareggio, 24-25 luglio), Italian Hoop Summer (Viareggio, 24-25 luglio), Basket Boom Challenge (Vado Ligure, 24-26 luglio), Torneo due mari (Taranto, 24-26 luglio), 4° Torneo Fantini 3×3 (Cervia, 25-26 luglio), All Star Lake (Anguillara Sabazia, 25 luglio), Sun and Basket (Acireale, 25-26 luglio), Murgia Cup (Minervino Murge, 25 luglio), Sky Basketball Street Fest (Lucca, 25-26 luglio), Basketball Never Stops (Latina, 26-28 luglio), Laguna3x3 (Venezia, 26 luglio).

Le Estathé® 3×3 Italia Finals, atto conclusivo che assegnerà i titoli delle categorie Open, Under 18, Under 16 e Under 14, Maschili e Femminili, si disputeranno a Riccione dal 29 luglio al 1° agosto. Ad aprire le Finals le ragazze e i ragazzi Under 14 (29-30 luglio), poi sarà la volta della categoria Under 16 (30 luglio-31 luglio), in chiusura le categorie U18 e Open (31 luglio-1 agosto).

Il Gruppo Ferrero da cinque anni, con il proprio marchio Estathé®, è Title Sponsor della manifestazione. Estathé®, che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, sarà presente anche a Riccione.

L’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit ha toccato 19 regioni italiane per un totale di oltre 130 tornei. Gli aggiornamenti sull’evento e sul circuito Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026 saranno disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3ita e su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé®). Tutte le statistiche delle gare del circuito su FIP Stats.

IL TITLE SPONSOR DEL CIRCUITO

Estathé® dal 1972 disseta la voglia di sport. Avvicinarsi al basket 3×3 rappresenta per Estathé® l’opportunità di esprimere tutta la sua anima solare. Essere sul territorio da nord a sud della penisola con il Basket 3×3 significa vicinanza a chi pratica il basket, non solo come attività agonistica, ma soprattutto come gioco che muove i suoi primi passi nelle piazze, nei cortili, nei rioni di grandi città ma anche di quelle cittadine della bella provincia italiana, uno sport immediato coinvolgente e socializzante, un pallone un canestro e tanti amici.

Estathé® e Street Basket: una passione da mettere in piazza.

