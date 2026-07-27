Tag Camp e FDC Playsport vincono lo Shock da Ground. Dal 29 luglio a Riccione le Estathé 3×3 Italia Finals

Lo Shock da Ground era l’ultimo torneo “Master” prima delle Estathé® 3×3 Italia Finals che si giocheranno a Riccione dal 29 luglio all’1 agosto e che assegneranno i titoli Open, Under 18, Under 16 e Under 14, Maschili e Femminili.

A Marsala nel Torneo Maschile, è la formazione “di casa” del Tag Camp (Giorgio Lamia, Vincenzo Guaiana, Edoardo Tiberti, Nicolò Dellosto) a trionfare, sconfiggendo Leopardi 3×3 (Alberto Del Prete, Manolo Perella, Giorgio Manna, Valerio Longo) 15-12.

Nel Torneo Femminile FDC Playsport (Alessia Coccato, Anna Capuzzo, Alessandra Boccardo, Alice Recanati) vince lo Shock da Ground per il secondo anno consecutivo, battendo in finale The Goat Torino (Margherita Di Meto, Loredana Ngamene, Ludovica Tumeo, Carlotta Cucuzza) 11-4.

Ora appuntamento a Riccione con le Estathé® 3×3 Italia Finals, atto conclusivo del circuito che ha toccato 19 regioni italiane per un totale di oltre 130 tornei. Ad aprire le Finals le ragazze e i ragazzi Under 14 (29-30 luglio), poi sarà la volta della categoria Under 16 (30 luglio-31 luglio), in chiusura le categorie U18 e Open (31 luglio-1 agosto). Le Estathé® 3×3 Italia Finals sono evento organizzato con il Patrocinio del Comune di Riccione e la collaborazione della Regione Emilia-Romagna. Il Gruppo Ferrero da cinque anni, con il proprio marchio Estathé®, è Title Sponsor della manifestazione. Estathé®, che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, sarà presente anche a Riccione. Gli aggiornamenti sull’evento e sul circuito Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026 saranno disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3ita e su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé®). Tutte le statistiche delle gare del circuito su FIP Stats.

I Tabellini delle Finali dello Shock da Ground

Finale Maschile

Leopardi 3×3-Tag Camp 12-15

Leopardi 3×3: Del Prete 1, Perella 4, Manna 6, Longo 1

Tag Camp: Lamia 3, Guaiana 3, Tiberti 6, Dellosto 3

Finale Femminile

FDC Playsport-The Goat Torino 11-4

FDC Playsport: Coccato 3, Capuzzo 2, Boccardo 1, Recanati 5

The Goat Torino: Di Meo, Ngamene 3, Tumeo 1, Cocuzza

Il title sponsor del circuito

Estathé® dal 1972 disseta la voglia di sport. Avvicinarsi al basket 3×3 rappresenta per Estathé® l’opportunità di esprimere tutta la sua anima solare. Essere sul territorio da nord a sud della penisola con il Basket 3×3 significa vicinanza a chi pratica il basket, non solo come attività agonistica, ma soprattutto come gioco che muove i suoi primi passi nelle piazze, nei cortili, nei rioni di grandi città ma anche di quelle cittadine della bella provincia italiana, uno sport immediato coinvolgente e socializzante, un pallone un canestro e tanti amici.

Estathé® e Street Basket: una passione da mettere in piazza.