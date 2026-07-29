Estathé 3X3 Italia Finals, a Riccione le gare che assegnano i titoli open e giovanili

Per il secondo anno consecutivo la località romagnola ospiterà in Piazzale Roma le Estathé® 3×3 Italia Finals: come nel 2025 l’evento vedrà protagoniste sullo stesso palcoscenico le squadre Senior e Giovanili, che si contenderanno i titoli 2026 per le categorie Open (Elite e Classic), Under 18, Under 16 e Under 14, Maschili e Femminili.

La squadra vincitrice del Torneo Open Maschile si aggiudicherà anche il pass per la tappa di Macao (18-19 ottobre) del FIBA 3×3 World Tour, il circuito più importante al mondo del 3×3.

Ad aprire le Estathé® 3×3 Italia Finals 2026 saranno le ragazze e i ragazzi Under 14 (29-30 luglio), poi sarà la volta della categoria Under 16 (30 luglio-31 luglio), in chiusura le categorie Under 18 e Open (31 luglio-1 agosto).

A partire dai Quarti di finale, le partite delle categorie Open (Elite), U14, U16 e U18 saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube Italbasket. Statistiche delle gare su FIP Stats.

Per il quinto anno consecutivo il Title Sponsor del 3×3 Italia Streetbasket Circuit è Estathé®, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, senza dimenticare il divertimento. Estathé®, che è stato protagonista nelle varie tappe del circuito, sarà presente anche all’atto conclusivo di Riccione, intrattenendo il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo momenti di gioco e rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile, quest’anno anche nella versione Estathé® Sport, la nuova bevanda per sportivi con sali minerali.

Il 1° agosto, alle ore 11.00, si svolgerà presso i campi allestiti in Piazzale Roma, anche la presentazione della Fase Finale delle Finals per la categoria Open, in cui interverranno Fabrizio Gavelli, Presidente e Amministratore Delegato Ferrero Commerciale Italia, Roberta Frisoni, Assessora a Turismo, Commercio, Sport Regione Emilia-Romagna, Simone Imola, Assessore allo Sport del Comune di Riccione, Maurizio Bertea, Segretario Generale Federazione Italiana Pallacanestro, e Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport.

Le Estathé® 3×3 Italia Finals 2026 sono un evento patrocinato dal Comune di Riccione e rientrano nel cartellone degli eventi sportivi sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

Gli aggiornamenti sull’evento e sul circuito Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026 sono disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3ita e su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé®). L’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit ha toccato 19 regioni italiane per un totale di oltre 130 tornei.

Il title sponsor del circuito

Estathé® dal 1972 disseta la voglia di sport. Avvicinarsi al basket 3×3 rappresenta per Estathé® l’opportunità di esprimere tutta la sua anima solare. Essere sul territorio da nord a sud della penisola con il Basket 3×3 significa vicinanza a chi pratica il basket, non solo come attività agonistica, ma soprattutto come gioco che muove i suoi primi passi nelle piazze, nei cortili, nei rioni di grandi città ma anche di quelle cittadine della bella provincia italiana, uno sport immediato coinvolgente e socializzante, un pallone un canestro e tanti amici.

Estathé® e Street Basket: una passione da mettere in piazza.