A Golden Cake Warriors e Underdogs 3×3 i titoli U-16. Le congratulazioni del presidente Petrucci

Nelle Estathé 3×3 Italia Finals che si stanno giocando a Riccione, nel Torneo Maschile la squadra veneta ( Luca Panighel , Nicolò Brusadin , Francesco Grotto , Matteo Benetti ) ha battuto in finale la formazione lombarda degli Elite 3×3 ( Catello Salvatore Mattera , Enea Bertoletti , Mattia Cerbino , Leonardo Mazzarulli ) 21-14. Al terzo posto Lollo Goat, in rappresentanza della Toscana. Nel Torneo Femminile, le lombarde Underdogs 3×3 ( Elena Penna , Sofia Mihalascu , Chiara Rossi , Fleur Cuniolo ) hanno superato The Goat Torino ( Alice Marannano , Sofia Porretta , Maddalena Balbo , Martina Lupo ), vincitrice del ranking in Liguria, 10-8 all’overtime con il tiro dalla distanza di Sofia Mihalascu. Al terzo posto la formazione toscana Armanicomio. MVP nel Torneo Maschile Francesco Grotto (Golden Cake Warriors), in quello Femminile Sofia Mihalascu (Underdogs 3×3). A premiare squadre e MVP Marco Petrini , responsabile Settore 3×3 Giovanile della Federazione Italiana Pallacanestro, e Claudio Negri , Allenatore della Nazionale 3×3 Open Maschile. Pomeriggio ricco di impegni sui campi in Piazzale Roma: al via le Finals Under 18 con le gare dei gironi (le partite ad eliminazione diretta del campo principale, in programma nella mattinata del 1° agosto, saranno in diretta streaming sul canale youtube Italbasket); verrà decretata poi la formazione campione del Circuito Classic (Open), che, insieme all’altra finalista e alla terza classificata, si guadagnerà il diritto di partecipare al Challenger del Circuito Elite; inizierà subito dopo proprio il Challenger che qualifica al tabellone Master delle Finals (partite in programma il 1° agosto) che decreteranno i Campioni 3×3 Open (dai Quarti diretta streaming sul canale youtube Italbasket).

Oltre 130 tornei in 19 regioni italiane

Le Estathé 3×3 Italia Finals 2026 sono un evento patrocinato dal Comune di Riccione e rientrano nel cartellone degli eventi sportivi sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica. Gli aggiornamenti sull’evento e sul circuito Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026 sono disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3ita e su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé). L’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit ha toccato 19 regioni italiane per un totale di oltre 130 tornei. Per il quinto anno consecutivo il Title Sponsor del 3×3 Italia Streetbasket Circuit è Estathé, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, senza dimenticare il divertimento. Estathé, che è stato protagonista nelle varie tappe del circuito, sarà presente anche all’atto conclusivo di Riccione, intrattenendo il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo momenti di gioco e rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile, quest’anno anche nella versione Estathé Sport, la nuova bevanda per sportivi con sali minerali.

I tabellini delle Finali 1°-2° posto

Finale Maschile

Elite 3×3 (Lombardia)-Golden Cake Warriors (Veneto) 14-21

Elite 3×3 (Lombardia): Mattera 2, Cerbino 2, Mazzarulli 6, Bertoletti 4

Golden Cake Warriors (Veneto): Panighel 1, Brusadin, Grotto 10, Benetti 10

Finale Femminile

The Goat Torino (Liguria)-Underdogs 3×3 (Lombardia) 8-10

The Goat Torino (Liguria): Marannano 4, Porretta 2, Balbo 2, Lupo

Underdogs 3×3 (Lombardia): Penna 4, Mihalascu 4, Rossi, Cuniolo 2

Fase ad eliminazione diretta U14 maschile

Quarti di Finale

Virtus Castenaso (Emilia Romagna)-Elite 3×3 (Lombardia) 15-19

Lollo Goat (Toscana)-Starfall 3×3 (Lazio) 17-9

SPR (Marche)-Falcon Giotta (FVG) 15-14

Golden Cake Warriors (Veneto)-Sumenzu Team (Sardegna) 21-6

Semifinali

Elite 3×3 (Lombardia)-Lollo Goat (Toscana) 15-9

SPR (Marche)-Golden Cake Warriors (Veneto) 8-21

Finale 1°-2° posto

Elite 3×3 (Lombardia)-Golden Cake Warriors (Veneto) 14-21



Finale 3°-4° posto

Lollo Goat (Toscana)-SPR (Marche) 18-13

Fase ad eliminazione diretta U14 femminile

Quarti di Finale

The Goat Torino (Liguria)-Un polmone in più (Veneto) 12-9

Armanicomio (Toscana)-The Goat Torino (Piemonte) 15-8

Le Taralle (Marche)-Futurosa Trieste (FVG) 5-14

Underdogs 3×3 (Lombardia)-Uncrowned Queens (Sardegna) 8-4

Semifinali

The Goat Torino (Liguria)-Armanicomio (Toscana) 10-7

Futurosa Trieste (FVG)-Underdogs 3×3 (Lombardia) 9-11

Finale 1°-2° posto

The Goat Torino (Liguria)-Underdogs 3×3 (Lombardia) 8-10

Finale 3°-4° posto

Armanicomio (Toscana)-Futurosa Trieste (FVG) 7-6