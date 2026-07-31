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A Como 3X3 il Circuito Classic. Lombardi qualificati al Challenger insieme agli NKR21 e NKR21 Viola

Ecco i vincitori del dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026!
2 min
Basket 3x3Como 3X3Estathé 3×3 Italia
A Como 3X3 il Circuito Classic. Lombardi qualificati al Challenger insieme agli NKR21 e NKR21 Viola© 3x3italia.fip.it

Nelle Estathé 3×3 Italia Finals in corso di svolgimento a Riccione, i Como 3X3 (Alessio Trezzi, Giacomo Bargna, Phuwin Simone Verga, Angelo Bassi) hanno battuto in finale i NKR21 (Michele Sarcinella, Francesco Alberto Rapini, Ildebrando Monaci, Francesco Romanelli) 12-21. Le due squadre si sono guadagnate, insieme a, NKR21 Viola, terza del Circuito Classic il diritto di partecipare al Challenger che qualifica alle Estathé® 3×3 Italia Finals del Circuito Elite.

Il tabellino della Finale 1°- 2° posto

NKR21-Como 3X3 12-21

NKR21: Sarcinella 2, Rapini 9, Monaci, Romanelli 1

Como 3X3: Trezzi 2, Bargna 11, Verga 4, Bassi 4

Il tabellino della Finale 3°- 4° posto

NKR21 Viola-Upol 3X3 9-4

NKR21 Viola: Antonini 3, Bracciocurti, Di Castro 3, Ghirlanda 3

Upol 3X3: Salaris 2, Pelizzardi 2, Cacitti, Trabacca

I gironi del Challenger Elite

Girone A: The Goat Torino, Latin Lovers, I Bimbi Di Ludo

Girone B: The Goat, Schiocchi Good Fellas, Como 3X3

Girone C: Lions Team, Muli Sanremesi, NKR21

Girone D: Tigu Black, Tiralaunabomba Evo, NKR21 Viola

Classic - Girone A

Freaks Masters-Upol 3X3 12-21

NKR21-Fadeaway Orange 14-10

NKR21-Upol 3X3 21-11

Freaks Masters-Fadeaway Orange 8-21

NKR21-Freaks Masters 21-17

Upol 3X3 -Fadeaway Orange 18-13

Girone A: la classifica

NKR21 3 (3/0)

Upol 3X3 2 (2/1)

Fadeaway Orange 1 (1/2)

Freaks Masters 0 (0/3)

Classic - Girone B

Bologna-Fastidi & Dolori 19-18

NKR21 Viola-Como 3X3 9-17

NKR21 Viola-Fastidi & Dolori 21-9

Bologna-Como 3X3 12-16

NKR21 Viola-Bologna 19-16

Fastidi & Dolori-Como 3X3 13-22

Girone B: la classifica

Como 3X3 3 (3/0)

NKR21 Viola 2 (2/1)

Bologna 1 (1/2)

Fastidi & Dolori 0 (0/3)

Le finals

Semifinali: NKR21-NKR21 Viola 17-16

Como 3×3-Upol 3X3 21-5

Finale 1°- 2° posto: NKR21-Como 3X3 12-21

Finale 3°- 4° posto: NKR21 Viola- Upol 3X3

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di 3x3 Italia

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