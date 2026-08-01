EstaThé 3x3 Italia, Riccione da sogno e torneo che cresce© .

RICCIONE – Tutta la carica dei 112 atleti arrivati a due passi dal mare per provare a cucirsi lo scudetto al petto. È la magia dell’ EstaThé 3x3 Italia Street basket Circuit , che a Riccione vive il suo momento culminante con le finali del grande torneo itinerante, organizzato dalla Federazione Italia Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport . Sedici formazioni maschili e 12 femminili si sono sfidate sui campi di piazzale Roma, ancora una volta imbandito a festa per un evento che concilia con la bellezza del posto e la voglia di godersi la bella stagione. “Siamo orgogliosi di avervi con voi e vi diciamo già che vogliamo rivedervi tra un anno”, esclama Roberta Frisoni , Assessora con delega a Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna. “Questo connubio tra Riccione e le Finals di EstaThé 3x3 si rivela vincente da sempre ed è bellissimo vedere tutto l’entusiasmo che anche quest’anno ha saputo generare. Crediamo che non potrebbe esserci location migliore e siamo davvero contenti di poter vivere giornate come queste".

Riccione da sogno

Il caldo di questo primo scorcio di agosto non ha scoraggiato i protagonisti di una manifestazione che ha saputo coinvolgere la città e animare un fine settimana unico nel suo genere. “Per noi è un piacere poter ospitare un appuntamento che speriamo possa diventare parte integrante dell’estate riccionese”, spiega Simone Imola, Assessore allo Sport del Comune di Riccione. “Ci piace la disciplina, ci piace il coinvolgimento che riesce a creare e ci piace anche il modo col quale viene comunicata. Questo evento conferma una volta di più la vocazione di Riccione a città dello sport, capace di creare opportunità di crescita e sviluppo turistico, ma anche di attirare competizioni fresche e nuove come è appunto l’EstaThé 3x3 Italia Streetcircuit”.

Torneo che cresce

Non sorprende allora la scelta della FIP di riportare le Finals a due passi da viale Ceccarini. “La cornice di piazzale Roma è unica nel suo genere”, spiega Maurizio Berta, Segretario Generale FIP. “Per noi è stato facile scegliere di tornare dopo quello che avevamo vissuto lo scorso anno. Vedere tanti ragazzi competere in modo sano e leale è davvero qualcosa che riempie il cuore. Quest’anno abbiamo alzato il livello dell’organizzazione del torneo, toccando 19 regioni con 130 tornei organizzati e tantissimi atleti incontrati lungo il cammino. La sinergia con Master Group Sport, Ferrero e tutte le aziende che ci hanno accompagnato in questa avventura l’hanno resa ancora più bella e partecipata, con oltre un migliaio di atleti scesi in campo nelle varie tappe. La crescita della disciplina è sotto gli occhi di tutti e aver portato anche le finali Under 14, 16 e 18 qui a Riccione rappresenta un chiaro segnale della volontà della FIP di promuoverla in tutte le forme”.

Lo staff azzurro

Alla presentazione mattutina della giornata delle finali Open erano presenti anche Claudio Negri ed Edoardo Gallazzi, rispettivamente allenatore e vice allenatore della nazionale 3x3 che lo scorso anno agli Europei ha conquistato una storica medaglia di bronzo. Poco dopo è arrivato anche Stefano Mancinelli, responsabile delle squadre nazionali 3x3. Per le formazioni che conquisteranno lo scudetto 2026 la posta conquistata sarà doppia, perché oltre alla soddisfazione di essersi cuciti il tricolore al petto ci sarà in dote un biglietto per Macao, sede della tappa del FIBA 3x3 World Tour, il principale circuito internazionale.