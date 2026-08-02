I Marabutti e Sistema Rosa Pordenone Campioni d’Italia Under 18: le congratulazioni del presidente Petrucci

I Marabutti (Maschile) e Sistema Rosa Pordenone (Femminile) sono le formazioni Campioni d’Italia 3×3 2026 per la categoria Under 18. Ad entrambe le squadre le congratulazioni del presidente FIP Giovanni Petrucci.
Nelle Estathé® 3×3 Italia Finals che si stanno giocando a Riccione, nel Torneo Maschile la squadra piemontese (Nicolò Cogorno, Simone La Marca, Diego Zilioli, Osasere Endurance Spallarossa Osawe) ha battuto in finale la formazione toscana Quattromura (Leonardo Spagnoli, Moses Junior Osas, Samuele Iacopini, Cosimo Lancioni) 15-14. Al terzo posto gli Sciuscia, squadra della Basilicata.
Nel Torneo Femminile, il Sistema Rosa Pordenone (Giorgia Zoffi, Alice Valese, Giorgia Rizzotti, Sekinat Mosunmola Oloyede) ha superato le abruzzesi dello Zito 3×3 (Roberta Marzulli, Matilde Angelucci, Rianna Paola Ciommo, Francesca Di Febo) 10-8. Al terzo posto The Goat Torino, vincente del Ranking in Liguria.
MVP nel Torneo Maschile Osasere Endurance Spallarossa Osawe (I Marabutti), in quello Femminile Sekinat Mosunmola Oloyede (Sistema Rosa Pordenone).
I tabellini delle Finali
Finale Maschile
I Marabutti (Piemonte)-Quattromura (Toscana) 15-14
I Marabutti (Piemonte): Cogorno 7, La Marca, Zilioli 4, Spallarossa Osawe 4
Quattromura (Toscana): Spagnoli, Osas 8, Iacopini 4, Lancioni 2
Finale Femminile
Sistema Rosa Pordenone (FVG)-Zito 3×3 (Abruzzo) 10-8
Sistema Rosa Pordenone (FVG): Zoffi 5, Valese, Rizzotti 3, Oloyede 2
Zito 3×3 (Abruzzo): Marzulli, Angelucci, Ciommo 7, Di Febo 1
Under 18 Maschile
Quarti di finale
Soci Eurospin (Liguria)-Il quadrilatero (Veneto) 20-11
Aura (Calabria)-I Marabutti (Piemonte) 10-12
All Star 3×3 (Lazio)-Quattromura (Toscana) 14-20
Gli chef 3×3 (Lombardia)-Sciuscia (Basilicata) 13-18
Semifinali
Il quadrilatero (Veneto)-I Marabutti (Piemonte) 12-15
Quattromura (Toscana)-Sciuscia (Basilicata) 18-16
Finale 1°-2° posto
I Marabutti (Piemonte)-Quattromura (Toscana) 15-14
Finale 3°-4° posto
Il quadrilatero (Veneto)-Sciuscia (Basilicata) 16-18
Under 18 Femminile
Quarti di Finale
DKB Hernextgen (Emilia Romagna)-Vorrei ma non passo (Lombardia) 13-10
Sistema Rosa Pordenone (FVG)-All Star 3×3 (Lazio) 20-10
Zito 3×3 (Abruzzo)-Last minute (Toscana) 16-9
Slickback (Umbria)-The Goat Torino (Liguria) 9-17
Semifinali
DKB Hernextgen (Emilia Romagna)-Sistema Rosa Pordenone (FVG) 13-19
Zito 3×3 (Abruzzo)-The Goat Torino (Liguria) 15-12
Finale 1°-2° posto
Sistema Rosa Pordenone (FVG)-Zito 3×3 (Abruzzo) 10-8
Finale 3°-4° posto
DKB Hernextgen (Emilia Romagna)-The Goat Torino (Liguria) 12-16