All Star e DKB vincono l’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026!

RICCIONE - Dopo un tour di due mesi, con oltre 130 tappe giocate in 19 Regioni d’Italia, si è conclusa a Riccione la sesta edizione dell’ Estathé 3×3 Italia Street basket Circuit , il circuito dedicato all’attività 3×3 Open e Giovanile organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport. Nelle Estathé 3×3 Italia Finals giocate in Piazzale Roma, ad aggiudicarsi i titoli sono stati All Star 3×3 (Federico Frisari, Elia Morandotti, Mikah Isaiah Blackwell, Andrea Valentini) nel Torneo Maschile e DKB 3×3 (Jodie Anne Cornelie, Sarah Sagerer, Maria Espin De Sancho, Rae Lin D’Alie) in quello Femminile. Con la vittoria nel circuito inoltre gli All Star 3×3 si sono guadagnati un pass per la tappa di Macao (17-18 ottobre) del FIBA 3×3 World Tour, il tour più importante al mondo del 3×3.

Nella Finale Maschile la formazione romana ha superato 21-17 Tortona 3×3 (Flavio Gay, Gian Paolo Almansi, Lorenzo Lovato, Daniele Pesenato) in una gara dalla grande intensità: protagonisti da una parte e dall’altra Mikah Isaiah Blackwell e Flavio Gay, entrambi autori di 11 punti. Finale bellissima quella femminile. Tra DKB e FDC Playsport (Milena Mioni, Alessia Coccato, Alessandra Boccardo, Alice Recanati) l’equilibrio si è rotto solo negli ultimi secondi con i 4 canestri consecutivi di Sarah Sagerer. MVP del Torneo Maschile Mikah Isaiah Blackwell (All Star 3×3), in quello femminile Rae Lin D’Alie (DKB 3×3).

Dopo il successo dello scorso anno, la località romagnola ha visto protagoniste nello stesso palcoscenico atleti Senior e atleti Giovanili (finali Under 14, Under 16, ed Under 18, Maschili e Femminili), a dimostrazione di un tour sempre più inclusivo e coinvolgente a sottolineare il senso di appartenenza al mondo 3×3. Title Sponsor del 3×3 Italia Streetbasket Circuit per il quinto anno consecutivo, Estathé, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, senza dimenticare il divertimento. Estathé, che è stato protagonista nelle varie tappe del circuito, è stato presente anche all’atto conclusivo di Riccione, intrattenendo il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo momenti di gioco e rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile, quest’anno anche nella versione Estathé Sport, la nuova bevanda per sportivi con sali minerali. Le Estathé 3×3 Italia Finals 2026 sono state patrocinate dal Comune di Riccione e rientravano nel cartellone degli eventi sportivi sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

I tabellini delle Finali

Maschile

Tortona 3×3-All Star 3×3 17-21

Tortona 3×3: Gay 11, Almansi 2, Lovato 3, Pesenato 1

All Star 3×3: Frisari 3, Morandotti 5, Blackwell 11, Valentini 2

Femminile

DKB 3×3-FDC Playsport 14-11

DKB 3×3: Cornelie 1, Sagerer 6, Espin De Sancho 3, D’Alie 4

FDC Playsport: Mioni 1, Coccato 2, Boccardo 1, Recanati 7

I premi individuali

MVP: Mikah Isaiah Blackwell (All Star 3×3), Rae Lin D’Alie (DKB 3×3)

Migliori realizzatori: Flavio Gay (Tortona 3×3), Alice Recanati (FDC Playsport)

Migliori tiratori da due: Flavio Gay (Tortona 3×3), Ludovica Tumeo (The Goat Torino)

Miglior rimbalzisti: Andrea Valentini (All Star 3×3), Rae Lin D’Alie (DKB 3×3)

Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026

Le squadre del Torneo Maschile

Girone A: Tortona 3×3, The Hood, Big Crew Milano, Schiocchi Goodfellas

Girone B: All Star 3×3, Eka Heroes Black, TeamUp 3×3, The Goat Torino

Girone C: Bologna Campas, Leopardi 3×3, Evolution Academy, Zito 3×3

Girone D: Big Crew Lecco, FDB 3×3, EKA Heroes Red, Bronx Legendz

I risultati della Fase ad eliminazione diretta

Quarti di finale

Tortona 3×3-Bologna Campas 21-15

Bronx Legendz-Teamup 3×3 9-21

All Star 3×3-Big Crew Lecco 20-15

Evolution Academy-Big Crew Milano 16-18

Semifinali

Tortona 3×3-Teamup 3×3 21-13

All Star 3×3-Big Crew Milano 21-18

Finale

Tortona 3×3-All Star 3×3 17-21

Le squadre del Torneo Femminile

Girone A: The Goat Torino, Zone Plus, The Goat

Girone B: DKB 3×3, Tiralaunabomba Red, TeamUp 3×3

Girone C: FDC Playsport, SquareDat, Bronx Legendz

Girone D: Tigu 3×3, All Star, Zone Plus Black

I risultati della Fase ad eliminazione diretta

Quarti di finale

The Goat Torino-SquareDat 15-17

All Star 3×3-DKB 3×3 14-15

Teamup 3×3-Tigu 3×3 16-13

FDC Playsport-Zone Plus 13-10

Semifinali

SquareDat-DKB 3×3 5-21

TeamUp 3×3-FDC Playsport 9-20

Finale

DKB 3×3-FDC Playsport 14-11