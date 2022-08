Italia, Gallinari out: Pozzecco chiama Tessitori per l'Europeo

"Tessitori si è guadagnato la convocazione"

Sulla scelta di Tessitori, il ct Gianmarco Pozzecco è stato chiaro: "Si è guadagnato sul campo, come giocatore e come uomo, di essere il tredicesimo azzurro. Scherzando, si può dire che suo malgrado dovrà vivere con noi questa avventura", ha dichiarato Pozzecco. Il ct azzurro ha poi fatto il punto sull'infortunio di Gallinari: "Quello che gli è successo è accaduto anche a me svariate volte. Posso capire il suo stato d'animo perché per motivi simili ho dovuto saltare Europei e Mondiali".