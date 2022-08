Italbasket, -3 agli Europei. Pozzecco: "Clamorosamente dispiaciuti per Gallinari"

MILANO - "Siamo clamorosamente dispiaciuti che Gallinari non possa partecipare agli Europei. Da allenatore ho visto quanto i giocatori fossero dispiaciuti per lui e questo mi ha ancor più messo in difficoltà, anche se siamo felici per Tessitori che è tornato tra noi". Così Gianmarco Pozzecco, ct dell'Italbasket, nella conferenza stampa di presentazione dell'Eurobasket che vedrà protagonista la Nazionale azzurra venerdì sera, al Forum di Assago, contro l'Estonia all'esordio.