Italia, buona la prima ad Eurobasket 2022: 83-62 all'Estonia

MILANO - Esordio vincente dell'Italia di basket agli Europei 2022: la Nazionale di Pozzecco batte infatti l'Estonia nel primo match della fase a gruppi del Mediolanum Forum. I 19 punti di Fontecchio e i 17 punti di Melli sono decisivi per l'allungo degli Azzurri che ipotecano il match già alla fine del primo tempo, chiuso sul +19. Finisce 83-62, alla nazionale baltica non bastano i 20 punti di Kriisa. Nel girone dell'Italia, il gruppo C, vittorie all'esordio sia per la Grecia (prossima avversaria degli Azzurri, 89-85 alla Croazia con 27 punti e 11 rimbalzi di Antetokounmpo) che per l'Ucraina (90-61 alla Gran Bretagna).