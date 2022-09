L'Italia cade sotto i colpi di Antetokounmpo: la Grecia vince 85-81

MILANO - L' Italia lotta alla pari per quasi tutto il match, nonostante vari allunghi degli avversari, ma cede alla favorita Grecia nella seconda giornata della fase a gironi di Eurobasket: la nazionale della stella dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo vince 85-81: non bastano alla squadra di Pozzecco i 26 punti di Fontecchio e i 14 punti di Polonara : il due volte Mvp dell'Nba e Dorsey ne mettono a referto 25 e 23 e regalano a Itoudis il secondo successo nel torneo dopo quello contro la Croazia. Prossimo impegno per gli azzurri è il match contro l' Ucraina in programma il 5 settembre alle 21.

Giannis Antetokounmpo e Dorsey portano subito avanti la Grecia, ma Polonara da tre e due ottime giocate di Melli (una in attacco, una in difesa sul campione dei Milwaukee Bucks) consentono all'Italia di restare in partita. Spissu preciso ai liberi, Fontecchio stoppa Thanasis Antetokounmpo e fa esplodere il Forum. Giannis però trova anche un jolly da tre, non proprio la specialità della casa, e dà il via all'allungo, con la Grecia che si porta sul 16-7. Due triple di Mannion e Datome tengono però ancora gli Azzurri in linea di galleggiamento, col primo quarto che si chiude 23-17 per gli ellenici. Ricci accorcia subito da tre in avvio di secondo periodo, ma Sloukas risponde con la stessa moneta e dà fiducia alla squadra di Itoudis che allunga sul +12 in un amen. Pozzecco si affida alle giocate di Polonara, già 12 punti nel primo tempo, e riesce ad andare a riposo lungo ancora a contatto: il tabellone dice -7 Italia sul 47-40. Avvio di terzo quarto equilibrato, con le squadra che si rispondono colpo su colpo, ma i canestri di Dorsey portano ancora la Grecia sul +14 a metà tempo. Fontecchio è però l'ultimo ad arrendersi e piazza cinque punti di fila, portando ancora l'Italia a -8 sul 59-51. Polonara ancora dalla lunga regala il -5, ma Agravanis spinge nuovamente indietro gli Azzurri con due grandi giocate: la Grecia si affaccia all'ultimo quarto in vantaggio di 14 sul 71-57 e resta in doppia cifra di vantaggio fino a 3' dalla fine. Nel finale però l'Italia trova canestri importanti con Fontecchio e Polonara, portandosi fino al -4 sull'81-77. E' una tripla forzata ma vincente di Dorsey a riportare Itoudis a + 7, ma ancora Fontecchio con due giocate di fila regala il nuovo -3 a Pozzecco. La palla del pari è nelle mani di Tonut, che però sbaglia da tre: finisce 85-81 dopo il tiro libero finale messo a segno da Dorsey.

Tabellini

Italia: Spissu 5, Fontecchio 26, Polonara 14, Melli 8, Biligha 0, Datome 6, Pajola 0, Mannion 6, Tessitori, Ricci 3, Baldasso 0, Tonut 13.

Grecia: G. Antetokounmpo 25, T. Antetokounmpo 2, Agravanis 13, Larentzakis 3, Papagiannis 0, Papapetrou 0, Sloukas 7, Calathes 6, Dorsey 23, Lountsis 0, K. Antetokounmpo 0, Papanikolau 6.