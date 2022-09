Eurobasket, Italia ancora sconfitta: l'Ucraina domina 84-73 e si qualifica agli ottavi

Eurobasket, Fontecchio: "Felice di aiutare la squadra"

L'Italia segna, con Polonara, i primi due punti di un match che fa fatica a decollare per l'alta posta in palio. Gli Azzurri di coach Pozzecco provano a scuotersi con Tonut e la tripla di Spissu che porta l'Italia avanti 13-6 ma l'Ucraina non molla di un centimetro e con un break di 6-0 passa in vantaggio, 22-21. Gli Azzurri rispondono con i canestri di Fontecchio, Polonara e Ricci e il vantaggio del quintetto di Pozzecco tocca anche la doppia cifra. I gialloblù riescono però a limitare i danni con Mykhailiuk e vanno al riposo solamente sotto di 4, sul 42-38. Nel secondo tempo il compito dell'Italia si complica ulteriormente: l'Ucraina non lascia scappare gli azzurri e alla penultima sirena è perfetta parità, 57-57, ma con un'importante defezione: Melli è già a quota quattro falli con oltre metà dell'ultimo quarto da giocare. La palla inizia a scottare tra le mani dei giocatori italiani e gli ucraini ne approfittano: volano via sul 70-59 con un parziale di 13-2. Una tripla di Mykhailiuk porta i suoi sul 75-64 e Tkachenko fa calare il sipario sulla partita di Melli e conclude il gioco da tre punti per l'80-66 che si tramuta poi nell'84-73 finale. "Abbiamo semplicemente sbagliato la partita", commenta a caldo Nicolò Melli che non cerca alibi. "Dobbiamo assumerci tutta la responsabilità, io per primo. Sapevamo di dover vincere comunque domani, in questa competizione può cambiare tutto in una sera: ieri eravamo tutti esaltati, oggi tutti abbattuti. Dobbiamo mantenere una linea più costante possibile, tra 24 ore abbiamo l'occasione di rifarci". Domani, alle 21, la palla a due con la Croazia per ritrovare slancio ed entusiasmo.

Ucraina-Italia: il tabellino

Ucraina: Bliznyuk 4, Herun 5, Mykhailiuk 25, Len 3, Lukashov 0, Bobrov 2, Tkachenko 17, Pustoviy 8, Sanon 17, Sydorov 3, Skapintsev 0, Zotov 0. All. Mikhelson.

Italia: Polonara 17, Spissu 11, Tonut 9, Fontecchio 14, Melli 2, Mannion 8, Biligha 0, Datome 3, Ricci 9, Pajola 0, Tessitori 0, Baldasso 0. All. Pozzecco.