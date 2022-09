Europei, l'Italbasket travolge la Gran Bretagna ma agli ottavi c'è la Serbia

MILANO - Vittoria di Pirro agli Europei di Basket per l'Italia di Gianmarco Pozzecco , che travolge 90-56 la Gran Bretagna nell'ultimo match della fase a gironi, ma che resta comunque quarta in classifica dopo il successo della Croazia sull'Ucraina e che agli ottavi di finale affronterà la favoritissima Serbia, che nel pomeriggio aveva annichilito la Polonia.

Dopo il minuto di silenzio in omaggio alla regina Elisabetta scomparsa nel pomeriggio, l'Italia travolge la Gran Bretagna nell'ultima giornata del Gruppo C e negli ottavi di finale dell'Europeo sfiderà a Berlino la Serbia, che non ha fatto sconti alla Polonia e ha chiuso al primo posto il Gruppo D. Risultato platonico quello degli azzurri : il risultato del pomeriggio della Croazia sull'Ucraina aveva già determinato le posizioni del girone di Assago, con un quarto posto che complica molto il percorso degli Europei . "Ci mancherà il nostro pubblico - evidenzia intanto Melli, premiato per le 100 presenze in Nazionale -. Dobbiamo essere onesti: abbiamo sbagliato una partita e ci qualifichiamo nella peggiore posizione possibile. Loro sono favoriti ma noi cercheremo di dare il nostro meglio".

Grande tifo e la classica partita "perfetta"

L'Italia - che conta sul tifo di ospiti speciali come Matteo Berrettini, Danilo Gallinari e Antonio Albanese - impiega poco a mettere le cose in chiaro: 10-0 per iniziare la gara. La Gran Bretagna, che gioca senza lutto perché non è riuscita a trovare delle fascette nere da mettere sulla maglia, chiama un time-out, il ct invita i suoi ragazzi a "competere" contro una squadra più forte e la reazione d'orgoglio è veemente: il 12-2 subito che piace poco a Pozzecco che alza la voce e chiede più aggressività a rimbalzo. Gli Azzurri si scuotono con le seconde linee e, sfruttando la rivedibile difesa avversaria e tornano a +9 (29-20), ma la gara continua ad andare a strappi con break e contro-break che assomigliano più al tennis che al basket. Gli ospiti rientrano a -3 (32-35) ma Melli (11) e Fontecchio (18) hanno altre idee e il vantaggio torna in doppia cifra (47-37) all'intervallo. Da lì in poi la gara è a senso unico, con la Gran Bretagna che segna appena 2 punti nell'ultimo quarto: l'Italia allarga le rotazioni - spazio a Baldasso, Biligha e Tessitori -, ritrova le triple di Datome (13) e scava un solco incolmabile. Con la testa già contro la Serbia.