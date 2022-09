Eurobasket, Doncic porta la Slovenia ai quarti: Belgio eliminato

BERLINO (GERMANIA) - La Slovenia si qualifica per i quarti di finale degli Europei di basket. A Berlino i campioni in carica hanno battuto 88-72 il Belgio con 35 punti, 5 rimbalzi e 5 assist della stella Luka Doncic e ora aspettano la vincente della sfida tra Ucraina e Polonia. Questa mattina la Francia è stata la prima squadra a qualificarsi per i quarti di finale del torneo continentale. La nazionale transalpina ha vinto 87-86 contro una coriacea Turchia dopo un tempo supplementare. Miglior marcatore per i francesi il centro dei Minnesota Timberwolves Rudy Gobert, con una doppia doppia da 20 punti 17 rimbalzi. Ai turchi di coach Ataman, privo di Shane Larkin, non basta l'ottima prova di Tuncer: 22 i punti messi a segno dalla guardia dell'Efes.