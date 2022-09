Eurobasket, un'Italia da sogno vola ai quarti: Serbia eliminata!

BERLINO (Germania) - L'Italia compie un'autentica impresa agli Europei di basket e batte per 94-86 la Serbia dello spauracchio Nikola Jokic, autore di una doppia doppia da 32 punti e 13 rimbalzi. A Berlino, gli azzurri soffrono nei primi due quarti ma non permettono alla Serbia di scappare via. Nel secondo tempo l'Italia esce alla distanza, risponde colpo su colpo alle folate offensive serbe e grazie a un ultimo quarto da urlo - 28-18 il decisivo parziale azzurro - compie un'impresa da sogno. L'eroe della serata berlinese è Marco Spissu, uomo di fiducia del Poz, che con 22 punti e sei triple, demolisce le certezze della formazione di Pesic. Prestazione di altissimo livello offerta anche dal solito Simone Fontecchio, autore di 19 punti. In doppia cifra anche Nicolo Melli, con 21 punti e 6 rimbalzi e alcuni liberi 'pesanti' messi a segno ai titoli di coda del match. Prestazione super anche di Achille Polonara, autore di 16 punti e 8 rimbalzi. Da segnalare inoltre l'espulsione di Gianmarco Pozzecco al minuto 25: doppio tecnico per il coach azzurro che è uscito dal campo in lacrime. Ai quarti di finale l'Italbasket se la vedrà con la Francia: palla a due mercoledì 14 settembre alle 17.15.