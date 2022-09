Datome ai tifosi italiani: "Grazie, abbiamo sentito il vostro sostegno"

ROMA - "La maglia più bella del mondo. E un gruppo che non è stato da meno". Così ha parlato il capitano dell'Italbasket, Gigi Datome, all'indomani dell'eliminazione ai quarti di finale degli Europei contro la Francia. Datome ha pubblicato una foto con la maglia azzurra sul proprio profilo Twitter, dando risalto all'amore e alla passione con le quali lui e i suoi compagni l'hanno indossata in un torneo giocato ad altissimi livelli, compresa la gara di ieri - valida per i quarti di finale - contro la Francia. Datome ne ha poi approfittato anche per ringraziare i tifosi italiani che hanno seguito il cammino degli azzurri in questa competizione: "Grazie a tutti per il sostegno. Credetemi, lo abbiamo sentito", ha scritto.