Fontecchio show: 39 punti! L'Italia vince anche con la Bosnia: Pozzecco 2° con la Spagna

Due vittorie su tre partite giocate agli Europei di basket. Passata la paura del ko all'esordio con la Grecia , l' Italbasket mette a segno il secondo successo di fila a Limassol (Cipro) superando di slancio la Bosnia-Erzegovina 96-79 grazie soprattutto ad una prova monumentale di Fontecchio a quota 39 punti. Tre punti che consentono agli azzurri di risalire la classifica nel gruppo C rilanciando le loro chance di qualificazione agli ottavi. Secondo fallo tecnico per il coach azzurro, ancora una volta ripreso per essere entrato in campo dopo il canestro subito dai suoi e squadra in mano a Casalone nella seconda parte del match. Dopo la vittoria sulla Georgia , l'Italia affronta la Bosnia Erzegovina con l'obiettivo di salire al secondo posto nel girone alle spalle dell'imbattuta Grecia. E per la terza partita consecutiva coach Pozzecco continua con i suoi titolari: Alessandro Pajola, Matteo Spagnolo, Simone Fontecchio, Nicolò Melli e Momo Diouf. Ma la sfida contro la Georgia di ieri ha dimostrato che dalla panchina possono arrivare protagonisti importanti come Saliou Niang .

Italia-Bosnia, la cronaca

Dopo un inizio sotto tono l'Italbasket si riprende riportando tra la fine del primo e l'inizio del secondo quarto il match in equilibrio grazie soprattutto ad un Fontecchio in serata di grazia che riesce a portare i suoi fino ad un massimo vantaggio di 9 punti. Nel finale del secondo quarto Gallinari e compagni hanno una specie di blackout e si fanno riprendere dalla Bosnia che piazza un 9-0 riportandosi in parità 36-36. Alla sirena l'Italia chiude comunque in vantaggio di quattro punti. Nel terzo quarto parte meglio la Bosnia che si rifa sotto passando avanti, mentre gli azzurri restano a galla sempre grazie alle prodezze di Fontecchio già oltre i 20 punti personali. Il match prsegue in pieno equilibrio tra sorpassi e controsorpassi. Nel finale del terzo quarto salgono di tono Spissu e Melli che portano l'Italia a +8. Nell'ultimo quarto l'Italia continua a pressare portando il vantaggio in doppia cifra e chiudendo il match con un successo che sa di rilancio e speranze rinnovate per raggiungere gli ottavi di finale. Il tutto con un Fontecchio formato Nba a sfiorare i 40 punti.