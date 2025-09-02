Italia da sogno: Diouf-Niang-Ricci show, la Spagna si arrende e Pozzecco batte Scariolo!

L'Italia ha battuto la Spagna 67-63 (10-18, 30-36, 49-47) nella quarta partita del gruppo C agli Europei di pallacanestro. Si tratta della terza vittoria consecutiva a Limassol ottenuta dalla nazionale guidata da Gianmarco Pozzecco. Dopo la sconfitta all'esordio con la Grecia e le affermazioni consecutive con Georgia e Bosnia, gli azzurri hanno superato, sul parquet della Spyros Kyprianou Arena di Limassol, la Spagna campione in carica di Scariolo con il punteggio di 67-63.
Italia, primo posto vicino
Prossimo impegno per Melli e compagni giovedì 4 contro i padroni di casa di Cipro (ore 17.30). I ragazzi di Pozzecco, già qualificati per gli ottavi, si avvicinano al primo posto del girone. Un successo in rimonta quello degli azzurri, spinti da Diouf (14 punti), Niang e Ricci. Miglior realizzatore per gli iberici, Aidama con 19 punti.