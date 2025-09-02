Italia da sogno: Diouf-Niang-Ricci show, la Spagna si arrende e Pozzecco batte Scariolo!

L'Italia ha battuto la Spagna 67-63 (10-18, 30-36, 49-47) nella quarta partita del gruppo C agli Europei di pallacanestro. Si tratta della terza vittoria consecutiva a Limassol ottenuta dalla nazionale guidata da Gianmarco Pozzecco. Dopo la sconfitta all'esordio con la Grecia e le affermazioni consecutive con Georgia e Bosnia, gli azzurri hanno superato, sul parquet della Spyros Kyprianou Arena di Limassol, la Spagna campione in carica di Scariolo con il punteggio di 67-63.