L'Italia domina Cipro a EuroBasket: Pozzecco può sperare nel primo posto

Quarto successo consecutivo per l'Italia, che supera Cipro nell'incontro valido per la quinta e ultima giornata del gruppo C del Campionato europeo maschile di pallacanestro 2025. Un successo rimediato con lo score di 89-54 e che candida gli Azzurri al primo posto del girone, qualora la Spagna - uscita sconfitta dalla sfida contro il quintetto di Gianmarco Pozzecco - dovesse battere la Grecia nel match in programma alle ore 20.30 giovedì 4 settembre. Da prima classificata, l'Italia affronterebbe la quarta del grione D, da seconda invece contenderebbe l'accesso ai quarti alla terza del gruppo D.
EuroBasket 2025 - le classifiche aggiornate
Queste le classifiche dei gironi C e D, considerate le sfide Spagna-Grecia e Polonia-Belgio ancora da disputarsi (*):
Gruppo C
- Bosnia ed Erzegovina – 8 pt
- Grecia – 7 pt*
- Italia – 7 pt
- Georgia – 7 pt
- Spagna – 6 pt*
- Cipro – 4 pt
Gruppo D
- Francia – 9 pt
- Polonia – 7 pt*
- Israele – 7 pt
- Slovenia – 6 pt
- Belgio – 5 pt*
- Islanda – 5 pt
EuroBasket 2025: la programmazione
Questa la programmazione dell'Europeo di basket 2025:
- Ottavi di finale - sabato 6 settembre (già accoppiate Turchia-Svezia; Germania-Portogallo; Lituania-Lettonia; Serbia-Finlandia)
- Quarti di finale - martedì 9 settembre
- Semifinale - venerdì 12 settembre
- Finale 3º posto - domenica 14 settembre (ore 16)
- Finale - domenica 14 settembre (ore 20)