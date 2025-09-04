Tuttosport.com

L'Italia domina Cipro a EuroBasket: Pozzecco può sperare nel primo posto

Gli Azzurri superano i padroni di casa e centrano un'altra vittoria dopo quelle su Georgia, Bosnia e Spagna. Le Furie Rosse sfidano ora la Grecia
3 min
eurobasket 2025italia basket
L'Italia domina Cipro a EuroBasket: Pozzecco può sperare nel primo posto© CIAMILLO

Quarto successo consecutivo per l'Italia, che supera Cipro nell'incontro valido per la quinta e ultima giornata del gruppo C del Campionato europeo maschile di pallacanestro 2025. Un successo rimediato con lo score di 89-54 e che candida gli Azzurri al primo posto del girone, qualora la Spagna - uscita sconfitta dalla sfida contro il quintetto di Gianmarco Pozzecco - dovesse battere la Grecia nel match in programma alle ore 20.30 giovedì 4 settembre. Da prima classificata, l'Italia affronterebbe la quarta del grione D, da seconda invece contenderebbe l'accesso ai quarti alla terza del gruppo D. 

EuroBasket 2025 - le classifiche aggiornate

Queste le classifiche dei gironi C e D, considerate le sfide Spagna-Grecia e Polonia-Belgio ancora da disputarsi (*):

Gruppo C

  • Bosnia ed Erzegovina – 8 pt
  • Grecia – 7 pt*
  • Italia – 7 pt 
  • Georgia – 7 pt 
  • Spagna – 6 pt*
  • Cipro – 4 pt 

 Gruppo D

  • Francia – 9 pt
  • Polonia –  7 pt*
  • Israele – 7 pt
  • Slovenia – 6 pt
  • Belgio – 5 pt*
  • Islanda – 5 pt

EuroBasket 2025: la programmazione

Questa la programmazione dell'Europeo di basket 2025:

  • Ottavi di finale - sabato 6 settembre (già accoppiate Turchia-Svezia; Germania-Portogallo; Lituania-Lettonia; Serbia-Finlandia)
  • Quarti di finale - martedì 9 settembre
  • Semifinale - venerdì 12 settembre
  • Finale 3º posto - domenica 14 settembre (ore 16)
  • Finale - domenica 14 settembre (ore 20)

