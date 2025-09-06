Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Azzurri: obiettivo stupire

Pozzecco per gli ottavi confida nel recupero di Niang. Intanto guarda con interesse a Germania-Portogallo
Federico Bettuzzi
1 min
Azzurri: obiettivo stupire© CIAMILLO

Dal clima mediterraneo di Limassol all'umida frescura del Mar Baltico, l'Italbasket ha già cambiato scenario. Ma non prospettive: lasciata Cipro con l'ottimo secondo posto nel gruppo C - solo nel finale gli errori ai liberi della Spagna contro la Grecia hanno fatto sfumare un possibile primato - gli azzurri restano concentrati su una missione teoricamente impossibile. Eppure alla portata.

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte