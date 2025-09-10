Finlandia nella storia: è in semifinale agli Europei per la prima volta, anche la Georgia ko!

La Finlandia è in semifinale a Eurobasket. La selezione di Lassi Tuovi supera la Georgia con il punteggio finale di 93-79 (28-15, 29-25, 14-22, 22-17) e accede per la prima volta nella sua storia al penultimo appuntamento del campionato europeo, in programma il 12 settembre a Riga. Un successo che segue quello sulla Serbia agli ottavi, sconfitta per 92-86 - i finlandesi avevano inoltre chiuso il girone B al terzo posto dietro Germania e Lituania - .

Il prossimo avversario

A contendere l'accesso alla Finlandia per la finale del 14 settembre nella capitale lettone sarà una tra Germania e Slovenia, attese in campo alle ore 21 di mercoledì 10. Nel mentre, si sono già accomodate in semifinale Grecia e Turchia, con la prima che dopo avere chiuso in testa al girone C davanti l'Italia di Gianmarco Pozzecco, dimessosi dall'incarico dopo il ko con la Slovenia, ha superato la Lituania per 87-76.