Treviso ancora ko in Champions League: vince Manresa 103-88

TREVISO - La NutriBullet Treviso incappa nella terza sconfitta in tre gare nel girone del secondo turno di Champions League: la squadra di Menetti viene battuta 103-88 al Pala Verde dagli spagnoli del Manresa, che centrano invece la seconda vittoria di fila e restano con Tofas e Darussafaka in lotta per la qualificazione al prossimo turno. Trascinati dai guizzi offensivi di Martinez e Moneke gli spagnoli mettono il turbo già nel primo tempo, chiudendo in vantaggio 27-18 i primi 10' e allungando ancora sul +13 prima del riposo lungo. Nonostante la precisione al tiro di Bortolani (5/5 da due nel primo tempo), Treviso soffre molto la vena realizzativa dell'ex Trento Maye e va al riposo lungo sotto di 13 sul 55-42. Nel terzo quarto la NutriBullet parte bene, piazza un 8-3 in avvio grazie ancora a Bortolani e Sims e riesce a tenere gli artigli sulla partita: le due squadre si affacciano all'ultimo quarto con Manresa in vantaggio solo di nove sul 76-67, ma in avvio di periodo gli spagnoli piazzano il break decisivo (11-3 in avvio) e mettono in cassaforte il match, dilagano fino al 103-88 finale. Decisivi per il successo dei catalani i 20 punti di Moneke e i 22 punti di Maye, non bastano a Menetti i 22 di Bortolani per continuare ad coltivare l'obiettivo di qualificarsi al prossimo turno.