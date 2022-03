Champions League, Treviso sconfitto anche dal Manresa per 108-88

MANRESA (Spagna) - Dopo il ko di lunedì al PalaVerde, arriva la seconda sconfitta in pochi giorni per la Nutribullet Treviso che cade anche contro il Baxi Manresa per 108-88. Per gli uomini di Menetti, che escono battuti dal Pavello' Nou Congost, è un ko pesante che mette virtualmente la parola fine alle ultime residue speranze di passaggio del turno. Con quattro sconfitte nelle quattro uscite del gruppo J della seconda fase di Champions League, infatti, Treviso può dire addio all'Europa anche se restano ancora due gare da giocare: il 16 marzo in casa dei turchi del Tofas Bursa e, sei giorni dopo, al PalaVerde contro il Darussafaka.