Bale come Cristiano Ronaldo: 5 Champions..ma questa in 7 minuti

PARIGI (Francia) - Più di Lionel Messi e adesso pari come Cristiano Ronaldo, Gareth Bale sabato a Parigi ha "alzato" la sua quinta Champions League in carriera (2014, 2016, 2017, 2018 e 2022) entrando in club davvero esclusivo, il tutto in una stagione dove ha praticamente sempre visto i suoi compagni dalla panchina. Infatti il gallese ha giocato la bellezza di 7 minuti nell'arco di tutta la stagione 2021-22, i motivi sono noti: i Blancos lo hanno messo fuori dal progetto ma, malgrado i molteplici tentativi, non sono mai riusciti a trovare una soluzione di prestito con il giocatore che si è sempre rifiutato di lasciare il Real. I tifosi Blancos però sui social hanno elogiato Bale per il suo essere stato "uomo squadra" nella magica serata di Parigi, c'è anche chi ha scherzato scrivendo: "Che grande performance da parte di Gareth Bale, per me è il Man Of The Match". Il giocatore è stato premiato sul podio con la medaglia e poi ha voluto celebrare questo importante traguardo con un tweet che lo immortala con la coppa dalle grandi orecchie.