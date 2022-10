Basket, Champions League: Sassari ancora ko, il Paok vince 88-68

SALONICCO (Grecia) - La Dinamo Banco di Sardegna Sassari incappa nella seconda sconfitta in due partite e resta fanalino di coda del gruppo G di Champions League: è il Paok ad aggiudicarsi il match di Salonicco per 88 a 68, centrando il suo primo successo nel girone. Dopo un primo quarto di matrice greca (18-14), nel secondo la squadra di Bucchi trova in Diop l'arma in più per bucare la difesa (100% al tiro per il classe 2000), piazza un parziale di 29-17 e va al riposo lungo in vantaggio di otto sul 43-35. Al rientro dalla pausa però il Paok vola nuovamente avanti con un clamoroso 28-9 trascinato a Riley e si affaccia agli ultimi dieci minuti di gioco sopra di undici sul 63-52: i sardi incassano il colpo, i greci allungano ancora e rendono gli ultimi minuti una pura formalità.