Basket, BCL: Reggio Emilia sconfitta in volata a Smirne

SMIRNE (Turchia) - Alla Mustafa Kemal Ataturk Sport Hall di Smirne la Pallacanestro Reggiana esce sconfitta nella terza giornata di Champions League. I ragazzi di coach Menetti sono stati sconfitti dai padroni di casa del Pinar Karsiyaka per 83-76 sotto i colpi di Erik McCollum (33 punti). I biancorossi hanno inseguito dall'inizio alla fine ma nel finale hanno spaventato i turchi: a 28" dalla sirena finale Delgado perde palla sul +3 Pinar (rubata di Olisevicius) ma Robertson non va per il pareggio e sbaglia anche il tiro del possibile -1. McCollum non perdona ed il suo canestro a 9" manda i titoli di coda. Per l'Una Hotels si tratta della seconda sconfitta nella fase a gironi (Gruppo B).