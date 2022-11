Basket, Champions League: a Sassari non basta Jones, vince il Digione 88-80

DIGIONE (Francia) - Niente da fare per la Dinamo Sassari, che perde sul campo del Digione con il punteggio di 88-80 e rimedia la terza sconfitta in Champions League. Gli uomini di coach Bucchi, ancora a secco di vittorie nella competizione europea, giocano bene ma non riescono ad incidere: solo nel 1° quarto i padroni di casa realizzano infatti 31 punti (31-21 al 10’). Nella ripresa Sassari sembra poter addirittura avere la meglio, acciuffando il pareggio al 15’ (52-52) sulle ali di Jones (17 punti complessivi), ma la grande prestazione individuale dello statunitense non si rivela sufficiente. Malissimo gli ultimi 10' di gioco, in cui la Dinamo insegue i rivali senza mai dare l’impressione di poter davvero stravolgere le sorti della partita.