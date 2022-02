Venezia vola in Eurocup, ancora una sconfitta per la Virtus Bologna

PODGORICA (Montenegro) - Continua a vincere Venezia in Eurocup e dopo il successo sull'Ulm arriva anche un'importante vittoria sul parquet del Buducnost. Non si fermano i ragazzi di De Raffaele che salgono così al quarto posto del girone B grazie ai due primi quarti ai limiti della perfezione in terra montenegrina. Con una difesa superba e un attacco prolifico guidato da un ispirato Theodore (top scorer dei suoi con 15 punti) la Reyer scappa sul +22 dell'intervallo (27-49). Al ritorno sul parquet, i primi due punti dei lagunari segnano il massimo vantaggio della serata (+24), ma è proprio lì che scatta l'orgoglio dei padroni di casa. Il duo Reed-Micov riporta sotto il Buducnost capace di riaffacciarsi anche sul -9, ma nel finale Bramos, Watt e Daye coadiuvati da un Brooks dominante a rimbalzo (saranno 9 all'ultima sirena) firmano il 72-82 che chiude il match.

Virtus Bologna sconfitta a Valencia

Arriva il terzo ko di fila invece per la Virtus Bologna che al termine di una partita dalle mille emozioni viene sconfitta dal Valencia per 83-77. Gara che gli spagnoli conducono nel primo quarto portandosi avanti di 7, poi si sbloccano le V Nere che accorciano all'intervallo per piazzare sorpasso e allungo nel terzo periodo chiudendolo avanti di 11 sul 63-52. Nell'ultimo quarto si spegne però la luce per Belinelli, Weems e Cordinier (10, 17, 11 punti) mentre si accende quella di Prepelic (miglior realizzatore della serata con 19 punti) per gli andalusi che rimontano e portano a casa una vittoria pesante.