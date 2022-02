Eurocup, terza vittoria di fila per Venezia. Gran Canaria ko

VENEZIA - Show di Venezia tra le mura amiche. La Reyer, infatti, si impone per 77-59 contro Gran Canaria, capolista della regular season di Eurocup. Terza vittoria di fila per il quintetto guidato da De Raffaele che interrompe una serie di cinque successi consecutivi degli spagnoli. I lagunari partono alla grande e chiudono il primo quarto in vantaggio di nove punti. Nel secondo non cambia il leitmotiv dell'incontro con i padroni di casa che allungano ulteriormente andando al riposo sul 41-23. Nel terzo periodo la Reyer riesce a gestire affacciandosi all'ultimo quarto con un vantaggio di 18 punti. Venezia spinge il piede sull'acceleratore anche nel finale e chiude il match sul definitivo 77-59 con ben cinque giocatori in doppia cifra.