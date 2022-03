Eurocup, la Virtus Bologna torna a vincere: piegato il Bursaspor

BOLOGNA - Torna al successo in Eurocup la Virtus Bologna che interrompe il digiuno, dopo tre sconfitte consecutive, superando alla Segafredo Arena il Bursaspor, nel recupero della decima giornata. Importante vittoria per ragazzi di Scariolo che portano a casa il risultato, restando al quinto posto in classifica, contro la fomrazione di Alimpijevic, penultima nel gruppo B. Meglio i turchi nel primo quarto con un parziale di 3-12 targato Andrews che porta il punteggio sul 14-23. Reazione immediata delle V Nere che trascinate da Belinelli ricuciono il distacco e trovano il sorpasso, prima dell'intervallo lungo, con il duo Cordinier-Jaiteh (17 e 23 punti): +7 sul 51-44. Al ritorno sul parquet i padroni di casa sono decisi a mantenere il distacco, l'asse francese continua a lavorare bene e la forbice si allarga anche sul massimo vantaggio del +18. Sembra messa in discesa la gara quando ancora Andrews (saranno 37 a fine gara) e Needham riescono a firmare un nuovo parziale di 1-14 che riapre nuovamente la disputa sul 78-73. Negli ultimi dieci è Bitim a suonare la carica per i biancoverdi che vale l'86-86 a 4'47" dalla fine. L'equilibrio regna, ma sono gli 8 punti consecutivi di Weems (18 punti) nell'ultimo minuto e mezzo, spesso servito da Teodosic (13 assist a referto), a direzionare la partita verso la Virtus Bologna che vince 98-94.