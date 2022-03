WROCLAW (POLONIA) - L'Eurocup continua ad essere un incubo per Trento che nella 13esima giornata del gruppo A perde anche contro lo Slask Wroclaw (77-68) e infila il tredicesimo ko su quattordici gare disputate nel torneo. L'ultima vittoria, e l'unica, risale proprio al match di andata contro il club polacco. Per il quintetto di Molin ormai il gruppo A non ha più nulla da offrire. Prossimo impegno il 22 marzo ad Ankara contro il Turk Telekom.