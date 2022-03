Eurocup, la Virtus piega la Reyer: Belinelli ko, esordio di Hackett

VENEZIA - La Virtus Bologna vince 83-72 a Venezia contro la Reyer nella 14ª giornata del gruppo B della regular season di Eurocup. Nei lagunari mancano Tonut e Vitali, ma c'è Echodas. Nelle Vu Nere positivo esordio di Daniel Hackett (8 punti, 2 rimbalzi e 2 assist per lui a fine gara), ma inizio in salita per l'infortunio di Belinelli, uscito dal campo dopo meno di due minuti per un problema alla coscia sinistra. La Virtus allunga nella prima metà dell'incontro, andando alla pausa lunga in vantaggio 37-29. Nel terzo quarto i veneti di De Raffaele rialzano la testa, avvicinandosi a soli 3 punti dagli ospiti (56-59). Negli ultimi dieci minuti la Virtus di Scariolo si mette però al sicuro, chiudendo l'incontro con 11 punti di vantaggio. Nelle Vu Nere 24 punti e 12 rimbalzi per Jaiteh (miglior realizzatore del match), 11 punti e 13 assist per Teodosic e 10 per Cordinier. Nella Reyer Venezia 18 punti di Theodore, 14 di Tonut e 11 di Stone.