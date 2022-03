Venezia, terzo ko di fila in Eurocup: il Bursaspor vince 80-66

BURSA (Turchia) - La Reyer Venezia incappa nella terza sconfitta di fila nel girone di Eurocup : la squadra di De Raffaele perde 80-66 sul campo del Bursaspor e non riesce ad agganciare la Virtus Bologna in classifica: a trascinare i turchi nel match del ribollente Tofas Spor Salonu ci pensano Andrews , autore di 27 punti, e il 22enne Bitim con 25 punti. Non bastano ai lagunari i 20 punti di Watt .

Venezia ko, Bursaspor ancora in corsa per il playoff

Sono Bitim e l'ex Reggio Emilia Needham a trascinare i turchi al parziale iniziale, col quale si portano in vantaggio di dieci punti alla fine del primo quarto nonostante i 6 punti di Theodore per Venezia. Nel secondo periodo però Venezia cambia l'inerzia del match, e con un parziale iniziale di 10-2 torna prepotentemente in gioco, obbligando Alimpijevic al time out. De Raffaele si affida a Watt, che coi suoi canestri risponde prontamente alle giocate di Bitim ed Andrews e ovvia allo strapotere sottocanestro del Bursaspor, consentendo alla Reyer di andare al riposo lungo sotto solo di 6 sul 41-35. Nel terzo quarto è ancora il 22enne Bitim a trascinare i suoi, che a metà periodo salgono a +13 sul 54-40 e si affacciano all'ultimo periodo in vantaggio di 11 sul 64-53 grazie anche all'ottima prova nel pitturato offensivo dell'ex Cantù Hayes (decisiva la sua doppia-doppia finale con 12 punti e 15 rimbalzi), che ruba alla difesa veneta otto rimbalzi. Nell'ultimo quarto il Bursaspor controlla il match senza problemi e porta a casa una vittoria fondamentale per inseguire ancora il sogno playoff, condannando la Reyer alla terza sconfitta consecutiva nel girone.