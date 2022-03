Eurocup, Ankara batte Trento e la elimina ufficialmente

ANKARA (Turchia) - Altra sconfitta in volata per la Dolomiti Energia Trento che cade ad Ankara 82-75 sotto i colpi di Aubrey Dawkins (17 punti) ed è aritemticamente eliminata dall'Eurocup (1-13). Trento va al riposo lungo sotto 40-33 ma nei primi 8' del 3° periodo ribalta la partita: parziale di 24-7 per il +10 (47-57) a 2'14" dalla sirena della frazione! I turchi però tornano in partita e nel 4° periodo ecco Dawkins: l'ala americana realizza 8 punti compreso il decisivo gioco da 3 punti ad 84" per il 75-69 Turk Telekom. Dawkins ha realizzato 15 dei suoi 17 punti finale nel 4° periodo.