Eurocup, Trento chiude con una sconfitta: il Partizan vince 63-79

TRENTO - Termina con una sconfitta l'avventura in Eurocup di Trento che nell'ultimo match del girone A cade in casa contro la corazzata Partizan Belgrado, seconda nel raggruppamento. Alla Group Arena i ragazzi di Molin partono bene, ma vengono subito regolati dallo strapotere della formazione di coach Obradovic che al riposo lungo è avanti di 8. Per i serbi un Leday da 20 punti e la superiorità a rimbalzo di Madar e Lessort (8 a testa) permettono di gestire il vantaggio, i padroni di casa accennano una reazione d'orgoglio con Reynolds e Johnson (15 e 13 punti), ma al suono dell'ultima sirena è 63-79 il finale.