Eurocup, la Virtus Bologna accede ai quarti. Venezia eliminata

Boulogne spazza via Venezia

Finisce al 1° turno l'avventura della Reyer Venezia che cade sul campo della capolista francese, i Boulogne Metropolitans, per 87-66. Partita mai iniziata per la Reyer che già nel 1° tempo tocca il -14 per poi chiudere i primi 20 minuti sotto 40-30, nella ripresa i ragazzi di De Raffaele alzano bandiera bianca: Boulogne domina il 3° quarto 27-10 piazzando un terrificante break di 20-2 per volare sul +27 (67-40) lasciando Venezia senza punti per tutti gli ultimi 5'48" di frazione.